Kisah Miris Ye Zhaoying, Mantan Rival Susy Susanti yang Hidup dalam Pengasingan Usai Dicap Pengkhianat oleh Pemerintah China

KISAH miris Ye Zhaoying, mantan rival Susy Susanti yang dicap pengkhianat oleh Pemerintah China, menarik untuk diulas. Sebab, hidupnya jauh dari kata enak setelah mendapat label negatif itu.

Ye diketahui menjadi salah satu rival berat Susy pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Dalam 31 kali pertemuan, 11 di antaranya dimenangi perempuan asal China itu.

Nahasnya, nasib Ye bertolak belakang dengan Susy yang justru menjadi legenda di Indonesia. Sebab, perempuan berusia 50 tahun itu kini hidup dalam pengasingan.

Hal itu bermula dari pengakuan Ye yang diminta mengalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade 2000. Perkataan itu malah membuatnya jatuh dalam masalah.

Sebab, Pemerintah China langsung melabelinya sebagai pengkhianat! Bahkan, nama Ye Zhaoying pernah dihapus dalam sejarah olahraga meski sudah mendulang beberapa gelar bergengsi.

Setelah itu, Ye terpaksa pindah dari China ke Spanyol untuk menyelamatkan diri dan menjalani hidup baru. Bisa dibilang, perempuan kelahiran Hangzhou itu hidup dalam pengasingan dan jauh dari keluarga tercinta.

“Ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk menjalani hidup dan berhenti memprotes pemerintah China,” kata Ye, mengutip dari Sportv2dk, Kamis (18/7/2024).