Persiapan Maksimal, Fajar Alfian/Rian Ardianto Incar Gelar Perdana di Indonesia Open 2024

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengaku telah melakukan persiapan maksimal jelang tampil di Indonesia Open 2024. Mereka pun berambisi ingin meraih gelar perdana di turnamen bulutangkis paling bergengsi di dunia itu karena belum pernah sama sekali mendapatkannya.

Fajar/Rian akan memulai perjalanan mereka di Indonesia Open 2024 pada Rabu (5/6/2024) di Istora Senayan, Jakarta. Mereka tampil di babak 32 besar dengan menghadapi sang junior, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Tampil di depan publik sendiri, Fajri -sebutan Fajar/Rian- pun bertekad untuk meraih gelar titel perdana di turnamen Super 1000 itu. Sebab, pencapaian terbaik mereka sejauh ini di Indonesia Open adalah mencapai semifinal edisi 2018 silam.

“Kami siap memberikan penampilan terbaik, karena kami belum pernah juara Indonesia Open. Selama ini kami baru mencapai maksimal di semifinal, kami pengen lebih baik lagi, apalagi ini pertandingan terakhir sebelum Olimpiade 2024,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Istora Senayan, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Fajar/Rian mengatakan persiapan mereka menjelang tampil di Indonesia Open 2024 sudah matang. Pada pekan lalu, mereka sudah pemanasan di Singapore Open 2024 di mana mereka berakhir sebagai runner up.

“Persiapannya sejauh ini sudah maksimal ya setelah Singapura Open kemarin. Di Indonesia Open 2024 ini juga antusias ya apalagi di depan publik sendiri. Semoga kami bisa,” jelas Fajar.