HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulutangkis Jenius Huang Hua, Pilih Pindah Kewarganegaraan dari China Jadi WNI

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |03:08 WIB
Kisah Pebulutangkis Jenius Huang Hua, Pilih Pindah Kewarganegaraan dari China Jadi WNI
Huang Hua jadi salah satu rival sengit Susy Susanti. (Foto: Instagram/@susysusantiofficial)
A
A
A

KISAH pebulutangkis jenius, Huang Hua, yang pilih pindah kewarganegaraan dari China jadi warga negara Indonesia (WNI). Keputusan itu diambil usai Huang Hua menemukan cinta sejatinya.

Diketahui, Huang Hua telah menjadi salah satu pebulutangkis andalan China di sektor tunggal putri semasa masih aktif bermain. Dia berhasil merebut sejumlah gelar juara pada masa jayanya, di antaranya adalah medali emas Asian Games, gelar juara dunia bulu tangkis, hingga meraih medali perunggu Olimpiade.

Huang Hua

Dengan sederet pencapaian manisnya, Huang Hua pun mendapat beragam pujian. Dia bahkan sampai disebut pebulutangkis yang jenius.

Tetapi, di tengah kariernya yang ciamik, Huang Hua mengambil keputusan besar. Dia memutuskan pensiun.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
