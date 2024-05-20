Kisah Pebulutangkis Jenius Huang Hua, Pilih Pindah Kewarganegaraan dari China Jadi WNI

KISAH pebulutangkis jenius, Huang Hua, yang pilih pindah kewarganegaraan dari China jadi warga negara Indonesia (WNI). Keputusan itu diambil usai Huang Hua menemukan cinta sejatinya.

Diketahui, Huang Hua telah menjadi salah satu pebulutangkis andalan China di sektor tunggal putri semasa masih aktif bermain. Dia berhasil merebut sejumlah gelar juara pada masa jayanya, di antaranya adalah medali emas Asian Games, gelar juara dunia bulu tangkis, hingga meraih medali perunggu Olimpiade.

Dengan sederet pencapaian manisnya, Huang Hua pun mendapat beragam pujian. Dia bahkan sampai disebut pebulutangkis yang jenius.

Tetapi, di tengah kariernya yang ciamik, Huang Hua mengambil keputusan besar. Dia memutuskan pensiun.