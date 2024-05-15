Idolakan Taufik Hidayat, Anthony Ginting: Saya Belajar Banyak Darinya

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting buka-bukaan kalau dirinya sangat mengidolakan Taufik Hidayat. Bahkan Anthony mengaku telah belajar banyak dari legenda hidup bulu tangkis Tanah Air tersebut.

Anthony Ginting saat ini merupakan salah satu tunggal putra andalan Indonesia. Pebulu tangkis asal Cimahi itu sudah mempersembahkan berbagai gelar untuk Indonesia, salah satunya medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020.

Di balik prestasinya, Anthony ternyata mengidolakan Taufik Hidayat. Anthony mengakui, peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu adalah sosok inspiratif baginya.

Terlebih, saat ini Taufik merupakan mentor bagi Anthony di tim bulu tangkis Indonesia, terkhusus sektor tunggal putra. Dia pun merasa senang bisa belajar banyak hal dari Taufik Hidayat.

"Betul (mengidolakan Taufik Hidayat). Sering banget ketemu sih engga, tapi ada kesempatan buat ketemu," ujar Anthony dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024).

"Ya mungkin waktu semenjak tim yang tadi dibentuk, A Opik -sapaan Anthony untuk Taufik Hidayat- juga di tunggal putra, bukan hanya olimpik, tapi hanyak turnamen lainnya. Dari yang pengalaman A Opik punya, yang bagusnya saya pelajari," tambahnya.