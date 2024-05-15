Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Idolakan Taufik Hidayat, Anthony Ginting: Saya Belajar Banyak Darinya

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:37 WIB
Idolakan Taufik Hidayat, Anthony Ginting: Saya Belajar Banyak Darinya
Anthony Sinisuka Ginting (kiri kedua) saat hadiri iNews Premium Sports. (Foto: Rievta/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting buka-bukaan kalau dirinya sangat mengidolakan Taufik Hidayat. Bahkan Anthony mengaku telah belajar banyak dari legenda hidup bulu tangkis Tanah Air tersebut.

Anthony Ginting saat ini merupakan salah satu tunggal putra andalan Indonesia. Pebulu tangkis asal Cimahi itu sudah mempersembahkan berbagai gelar untuk Indonesia, salah satunya medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020.

Di balik prestasinya, Anthony ternyata mengidolakan Taufik Hidayat. Anthony mengakui, peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu adalah sosok inspiratif baginya.

Terlebih, saat ini Taufik merupakan mentor bagi Anthony di tim bulu tangkis Indonesia, terkhusus sektor tunggal putra. Dia pun merasa senang bisa belajar banyak hal dari Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat

"Betul (mengidolakan Taufik Hidayat). Sering banget ketemu sih engga, tapi ada kesempatan buat ketemu," ujar Anthony dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024).

"Ya mungkin waktu semenjak tim yang tadi dibentuk, A Opik -sapaan Anthony untuk Taufik Hidayat- juga di tunggal putra, bukan hanya olimpik, tapi hanyak turnamen lainnya. Dari yang pengalaman A Opik punya, yang bagusnya saya pelajari," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement