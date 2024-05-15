Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: New York Knicks dan Denver Nuggets Raih Kemenangan Penting

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |17:03 WIB
Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: New York Knicks dan Denver Nuggets Raih Kemenangan Penting
Suasana laga Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL semifinal wilayah NBA 2023-2024 hari ini, Rabu (15/5/2024), menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti halnya New York Knicks yang menang atas Indiana Pacers hingga Denver Nuggets yang sukses menumbangkan Minnesota Timberwolves.

Di semifinal wilayah timur, Knicks menjamu Indiana Pacers di Madison Square Garden. Tim polesan Tom Thibodeau ini tampil mantap di hadapan publiknya sendiri.

Bagaimana tidak? Knicks selalu memimpin di setiap kuarternya. Sampai hasil akhirnya, Jalen Brunson cs menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 121-91 atas Pacers.

Kemenangan ini membawa Knicks unggul sementara 3-2 atas Pacers. Kedua tim dijadwalkan akan kembali bersua pada Jumat (17/5) mendatang. Pacers akan bertindak sebagai tuan rumah pada laga ke-6 semifinal wilayah timur di Gainbridge Fieldhouse.

New York Knicks vs Indiana Pacers

Kemudian di semifinal wilayah barat ada Nuggets yang menjamu Minnesota Timberwolves di Arena Pepsi Center. Pasukan Michael Malone itu tampil sangat ciamik bermain dihadapan publiknya sendiri.

Pasalnya, Nuggets mengunci kemenangan meyakinkan atas Timberwolves dengan skor 112-97. Nikola Jokic menjadi aktor penting kemenangan tersebut dengan mengemas 40 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement