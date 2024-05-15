Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: New York Knicks dan Denver Nuggets Raih Kemenangan Penting

HASIL semifinal wilayah NBA 2023-2024 hari ini, Rabu (15/5/2024), menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti halnya New York Knicks yang menang atas Indiana Pacers hingga Denver Nuggets yang sukses menumbangkan Minnesota Timberwolves.

Di semifinal wilayah timur, Knicks menjamu Indiana Pacers di Madison Square Garden. Tim polesan Tom Thibodeau ini tampil mantap di hadapan publiknya sendiri.

Bagaimana tidak? Knicks selalu memimpin di setiap kuarternya. Sampai hasil akhirnya, Jalen Brunson cs menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 121-91 atas Pacers.

Kemenangan ini membawa Knicks unggul sementara 3-2 atas Pacers. Kedua tim dijadwalkan akan kembali bersua pada Jumat (17/5) mendatang. Pacers akan bertindak sebagai tuan rumah pada laga ke-6 semifinal wilayah timur di Gainbridge Fieldhouse.

Kemudian di semifinal wilayah barat ada Nuggets yang menjamu Minnesota Timberwolves di Arena Pepsi Center. Pasukan Michael Malone itu tampil sangat ciamik bermain dihadapan publiknya sendiri.

Pasalnya, Nuggets mengunci kemenangan meyakinkan atas Timberwolves dengan skor 112-97. Nikola Jokic menjadi aktor penting kemenangan tersebut dengan mengemas 40 poin.