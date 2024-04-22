4 Pebiliar Indonesia Bersinar di Hari Pertama ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships 2024

RIYADH – Pada hari pertama turnamen biliar ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships 2024, empat pebiliar Indonesia tampil bersinar dalam turnamen yang digelar di Riyadh, Arab Saudi tersebut. Sebab keempat pebiliar Tanah Air itu sukses merebut kemenangan dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin (22/4/2024).

Pertandingan yang dimulai pada pukul 01.00 waktu setempat, di mana Nony Krystianti sukses mengalahkan lawannya dari Singapura, Venus Lim Xinyi, dengan skor akhir 7-2. Prestasi Nony disusul oleh Annita Kanjaya yang menunjukkan performa apik dengan mengatasi perlawanan Taiba Faraj dari Kuwait, dengan skor yang sama, 7-2.

Pada laga lainnya, Emilia Putri juga tidak mau ketinggalan dalam meraih kemenangan. Emilia menunjukkan dominasinya dengan menaklukkan lawannya, Feriha Sorour dari Kuwait, dengan skor telak 7-0, tanpa memberikan kesempatan bagi lawannya untuk membalas.

Sementara itu Silviana Lu yang bermain di sesi kedua juga mengikuti tren positif tiga rekan se negaranya. Dirinya berhasil menumbangkan Rolla Ashoor asal India dengan skor tipis 7 - 6.

Kemenangan ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menambah kepercayaan diri mereka untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Hasil gemilang di laga awal ini memberikan harapan dan semangat yang besar bagi para atlet untuk terus tampil maksimal dalam turnamen ini.

Fadil Nasution, Sekretaris Jenderal PB POBSI (Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia), mengomentari keberhasilan ini dengan menyatakan bahwa pencapaian gemilang para atlet merupakan hasil dari latihan yang tekun dan pengalaman yang telah mereka kumpulkan dari berbagai turnamen di dalam negeri.