Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

4 Pebiliar Indonesia Bersinar di Hari Pertama ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:20 WIB
4 Pebiliar Indonesia Bersinar di Hari Pertama ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships 2024
4 pebiliar Indonesia tampil gemilang di hari pertama 2024 ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Champonships. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

RIYADH – Pada hari pertama turnamen biliar ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships 2024, empat pebiliar Indonesia tampil bersinar dalam turnamen yang digelar di Riyadh, Arab Saudi tersebut. Sebab keempat pebiliar Tanah Air itu sukses merebut kemenangan dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin (22/4/2024).

Pertandingan yang dimulai pada pukul 01.00 waktu setempat, di mana Nony Krystianti sukses mengalahkan lawannya dari Singapura, Venus Lim Xinyi, dengan skor akhir 7-2. Prestasi Nony disusul oleh Annita Kanjaya yang menunjukkan performa apik dengan mengatasi perlawanan Taiba Faraj dari Kuwait, dengan skor yang sama, 7-2.

Pada laga lainnya, Emilia Putri juga tidak mau ketinggalan dalam meraih kemenangan. Emilia menunjukkan dominasinya dengan menaklukkan lawannya, Feriha Sorour dari Kuwait, dengan skor telak 7-0, tanpa memberikan kesempatan bagi lawannya untuk membalas.

Sementara itu Silviana Lu yang bermain di sesi kedua juga mengikuti tren positif tiga rekan se negaranya. Dirinya berhasil menumbangkan Rolla Ashoor asal India dengan skor tipis 7 - 6.

4 pebiliar Indonesia tampil gemilang di hari pertama ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships 2024

Kemenangan ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menambah kepercayaan diri mereka untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Hasil gemilang di laga awal ini memberikan harapan dan semangat yang besar bagi para atlet untuk terus tampil maksimal dalam turnamen ini.

Fadil Nasution, Sekretaris Jenderal PB POBSI (Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia), mengomentari keberhasilan ini dengan menyatakan bahwa pencapaian gemilang para atlet merupakan hasil dari latihan yang tekun dan pengalaman yang telah mereka kumpulkan dari berbagai turnamen di dalam negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement