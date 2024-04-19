8 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Ternyata Punya Smash Dahsyat Mematikan, Nomor 1 Legenda Indonesia

BERIKUT delapan pebulu tangkis cantik dunia yang ternyata punya smash dahsyat mematikan. Dua di antaranya ternyata berasal dari Indonesia!

Seperti diketahui, pukulan smash merupakan senjata paling mematikan dalam permainan bulu tangkis untuk meraih poin. Biasanya, smash identik dengan kekuatan untuk menghasilkan laju shuttlecock yang cepat agar sulit dikembalikan.

Karena mengandalkan kekuatan, smash kuat identik dengan para atlet putra. Meski begitu, ada pula beberapa pebulu tangkis putri yang memiliki smash kuat layaknya para pebulu tangkis putra.

8 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Ternyata Punya Smash Dahsyat Mematikan:

8. Tine Rasmussen

Tine Rasmussen merupakan mantan pebulu tangkis tunggal putri andalan Denmark. Semasa aktif bermain, Rasmussen dikenal sebagai pemain yang memiliki smash sangat keras. Tak ayal, ia pernah menempati peringkat 1 ranking BWF pada 2008 silam.

7. Arisa Higashino

Berikutnya ada pebulu tangkis ganda campuran asal Jepang, Arisa Higashino. Pasangan Yuta Watanabe ini memang dikenal memiliki smash yang sangat keras. Oleh sebab itu, juara All England 2018 ini menjadi ganda campuran terbaik dunia saat ini.

6. Fitriani

Beberapa tahun yang lalu Indonesia memiliki tunggal putri yang sangat hebat dalam diri Fitriani. Mantan tunggal putri nomor 1 Indonesia ini dikenal dengan pukulan smashnya yang sangat keras. Padahal dari segi postur ia terbilang kecil untuk seorang atlet.