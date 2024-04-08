Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

8 Kemenangan Fenomenal Lin Dan dalam Sepanjang Kariernya Versi BWF, Nomor 1 Lawan Lee Chong Wei

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:30 WIB
8 Kemenangan Fenomenal Lin Dan dalam Sepanjang Kariernya Versi BWF, Nomor 1 Lawan Lee Chong Wei
Legenda bulu tangkis China, Lin Dan. (Foto: BWF)
A
A
A

FEDERASI bulutangkis dunia (BWF), pernah membuat daftar 8 kemenangan paling fenomenal Lin Dan sepanjang kariernya. Hal ini merujuk pada tingkat ketegangan dan ajang yang dijalani pada laga itu.

Sebagai seorang legenda, Super Dan - julukan Lin Dan menjalani karier yang sangat luar biasa. Menjalani debut profesional pada 2001, ia sukses merengkuh banyak gelar juara hingga ia pensiun pada 2020 lalu sebagai pebulutangkis terhebat sepanjang masa.

Bukan hanya prestasinya, Lin Dan juga selalu menarik perhatian jutaan pasang mata dengan aksinya di lapangan. Tak ayal, ia meraih berbagai gelar seperti All England, Kejuaraan Dunia, Asian Games, hingga Olimpiade.

Berikut adalah 8 kemenangan paling fenomenal Lin Dan sepanjang kariernya.

8. Final All England 2004

All England 2004 menjadi awal kejayaan Lin Dan di dunia bulutangkis. Bertemu dengan legenda Denmark, Peter Gade di final, Dan sukses mengalahkan anggota Big Four itu dalam tiga game, 9-15, 15-5, dan 15-8.

7. Final Olimpiade Beijing 2008

Lin Dan

Olimpiade Beijing 2008 menjadi beban berat untuk Lin Dan karena bermain di hadapan publik sendiri. Hebatnya, ia sukses meredam pikiran berlebihan itu hingga mengalahkan Lee Chong Wei di partai final dalam dua game langsung, 21-12 dan 21-8.

6. Final Kejuaraan Dunia 2011

Final Kejuaraan Dunia 2011 saat ia kembali menghadapi Lee Chong Wei juga sangat fenomenal. Ia kalah di game pertama secara dramatis dan mengambil game kedua. Sempat tertinggal di game ketiga, namun Super Dan begitu kebal saat membalikkan keadaan saat deuce. Laga pun berakhir dengan skor 20-22, 21-14, dan 23-21.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177661/lindswell_kwok-efNc_large.jpg
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176991/marc_marquez-Os52_large.jpg
7 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Sempat Ancam Karier Balapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176014/yolla_yuliana_bersama_pungky_afriecia-ZHMR_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175178/fajar_alfian_bersama_rian_ardianto-ZRgl_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Selebrasi Sujud Syukur saat Juara, Nomor 1 Bawa Pulang Trofi yang Lama Dinantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174970/marc_marquez-dUCO_large.jpg
3 Pembalap yang Alami Kecelakaan Parah di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174960/marc_marquez-s4ip_large.jpg
3 Pembalap Kritik Gravel Sirkuit Mandalika yang Bikin Marc Marquez Cedera, Nomor 1 Adik Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement