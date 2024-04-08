8 Kemenangan Fenomenal Lin Dan dalam Sepanjang Kariernya Versi BWF, Nomor 1 Lawan Lee Chong Wei

FEDERASI bulutangkis dunia (BWF), pernah membuat daftar 8 kemenangan paling fenomenal Lin Dan sepanjang kariernya. Hal ini merujuk pada tingkat ketegangan dan ajang yang dijalani pada laga itu.

Sebagai seorang legenda, Super Dan - julukan Lin Dan menjalani karier yang sangat luar biasa. Menjalani debut profesional pada 2001, ia sukses merengkuh banyak gelar juara hingga ia pensiun pada 2020 lalu sebagai pebulutangkis terhebat sepanjang masa.

Bukan hanya prestasinya, Lin Dan juga selalu menarik perhatian jutaan pasang mata dengan aksinya di lapangan. Tak ayal, ia meraih berbagai gelar seperti All England, Kejuaraan Dunia, Asian Games, hingga Olimpiade.

Berikut adalah 8 kemenangan paling fenomenal Lin Dan sepanjang kariernya.

8. Final All England 2004

All England 2004 menjadi awal kejayaan Lin Dan di dunia bulutangkis. Bertemu dengan legenda Denmark, Peter Gade di final, Dan sukses mengalahkan anggota Big Four itu dalam tiga game, 9-15, 15-5, dan 15-8.

7. Final Olimpiade Beijing 2008





Olimpiade Beijing 2008 menjadi beban berat untuk Lin Dan karena bermain di hadapan publik sendiri. Hebatnya, ia sukses meredam pikiran berlebihan itu hingga mengalahkan Lee Chong Wei di partai final dalam dua game langsung, 21-12 dan 21-8.

6. Final Kejuaraan Dunia 2011

Final Kejuaraan Dunia 2011 saat ia kembali menghadapi Lee Chong Wei juga sangat fenomenal. Ia kalah di game pertama secara dramatis dan mengambil game kedua. Sempat tertinggal di game ketiga, namun Super Dan begitu kebal saat membalikkan keadaan saat deuce. Laga pun berakhir dengan skor 20-22, 21-14, dan 23-21.