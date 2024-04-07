Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia Beragama Islam yang Mantap Berhijrah, Nomor 1 Pernah Duet dengan Mohammad Ahsan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:24 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia Beragama Islam yang Mantap Berhijrah, Nomor 1 Pernah Duet dengan Mohammad Ahsan
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/king.chayra)
A
A
A

ADA 5 pebulutangkis Indonesia beragama Islam yang mantap berhijrah. Kelima atlet tersebut ada yang sejak awal sudah memeluk agama Islam, tapi ada juga yang justru mantap berhijrah ketika sudah menjadi mualaf.

Tentu keputusan para atlet bulu tangkis bverhijrah tersebut mempengaruhi permainan mereka di atas lapangan. Ada yang mengubah gaya berpakaiannnya kala bermain, ada juga yang semakin mendalami agama Islam ketika sudah pensiun. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia Beragama Islam yang Mantap Berhijrah:

5. Adriyanti Firdasari

Adriyanti Firdasari

Adriyanti Firdasari pada 2016 lalu melakukan perubahan besar pada kehidupannya. Usut punya usut, ia memutuskan untuk hijrah dengan memperdalam dan mengikuti ajaran Islam lebih khusyuk lagi dibandingkan sebelumnya.

Pada saat itu, Adriyanti Firdasari mulai mengenakan kerudung untuk menutup bagian auratnya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-harinya setelah gantung raket. Kemudian usai pensiun, Adriyanti Firdasari langsung menikah.

4. Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan

Ahsan menjadi satu-satunya atlet dalam daftar ini yang masih aktif bermain. Ia pun dikenal sebagai pebulutangkis yang sangat Islami.

Ahsan sendiri semakin terlihat Islami usai memutuskan berhijrah pada 2016 lalu, tepatnya usai ia memutuskan melakukan umroh.

Halaman:
1 2 3
