HOME SPORTS

PSM Makassar dan Persija Jakarta Siap Wakili Indonesia di Shopee Cup ASEAN Club Championship

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:15 WIB
PSM Makassar dan Persija Jakarta Siap Wakili Indonesia di Shopee Cup ASEAN Club Championship
Olahraga sepak bola. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada kabar baru dari dunia sepak bola. Kembalinya ASEAN Club Championship menyalakan api semangat para pencinta sepak bola, yang tentunya sudah tak sabar menyaksikan klub-klub ternama dari Asia Tenggara bertanding dalam turnamen kelas dunia.

Turnamen klub regional pertama di Asia Tenggara ini akan membawa angin segar bagi iklim pasar sepakbola di kawasannya. Para penggemar serta suporter sepakbola berkesempatan menyaksikan total 40 pertandingan dari berbagai klub kesayangannya dengan suguhan permainan terbaik, serta adu taktik dan skill tingkat tinggi.

Bersamaan dengan pemberitaan ‘Comeback’ dari turnamen bergengsi ini, AFF juga telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi, ASEAN Club Championship, yang diberi nama Shopee Cup™.

Berkolaborasi bersama mitra penyelenggara utama, Shopee serta mitra komersial eksklusif, SPORTFIVE, AFF ingin menciptakan masa depan yang semakin menarik bagi klub sepak bola ASEAN.

Sejalan dengan upaya AFF menyesuaikan jadwal turnamen dengan kalender kompetisi Eropa, Shopee Cup™ dicanangkan akan dimulai tahun ini pada 17 Juli dan berlangsung hingga 21 Mei 2025 mendatang.

Semakin menarik! Kampiun serta Runner-up Liga 1 Indonesia musim lalu, PSM Makassar dan Persija Jakarta turut diundang menjadi perwakilan klub dari Indonesia untuk bertanding di Shopee Cup musim ini.

