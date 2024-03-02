Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Raket Sakti Kevin Sanjaya yang Pernah Dipakai Tanding, Nomor 1 Dipakai Tampil di Olimpiade Tokyo 2020!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |13:27 WIB
5 Raket Sakti Kevin Sanjaya yang Pernah Dipakai Tanding, Nomor 1 Dipakai Tampil di Olimpiade Tokyo 2020!
Kevin Sanjaya Sukamuljo kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

5 raket sakti Kevin Sanjaya yang pernah dipakai tanding menarik diulas. Raket-raket ini pulalah yang mengantarkannya hingga meraih banyak gelar juara di level internasional.

Seperti diketahui, raket menjadi senjata atlet bulutangkis untuk menghadapi lawan-lawannya. Di era modern seperti saat ini, ada berbagai jenis raket dengan spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan gaya bermain tertentu.

Kevin Sanjaya contohnya, dia jadi salah satu atlet bulutangkis terbaik Indonesia ini memiliki gaya permainan yang lincah dan supercepat. Untuk itu, pemain berjuluk si tangan petir ini harus menggunakan raket yang lebih ringan untuk bisa mengimbangi kecepatannya.

Sepanjang kariernya, ada banyak jenis raket yang pernah digunakan oleh mantan pasangan Marcus Gideon itu. Berikut Okezone rangkum, 5 raket sakti Kevin Sanjaya yang pernah dipakai tanding.

5. Victor Jetspeed S10

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Raket pertama yang dipakai Kevin Sanjaya adalah Victor Jetspeed S10. Raket ini menjadi saksi debut Kevin bersama Marcus Gideon di ajang Taiwan Masters dan SEA Games 2015. Hasilnya, ia sukses meraih medali perak pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

4. Victor Hypernano X900

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Pada awal 2016, Kevin mengganti raketnya menjadi Victor Hypernano X900. Raket ini memang didesain khusus untuk para atlet yang memiliki gaya permainan agresif. Sayangnya, raket ini hanya dipakai hingga pertengahan 2016 saja.

