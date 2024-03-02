Streetwear Jadi Tren Gaya Fashion Bersama SIVIA dan SepatuKanky di Shopee 3.3 Grand Fashion Sale

JAKARTA- Dalam kehidupan sekarang ini, arti fashion bagi seseorang memliki peran penting sebagai bagian dari ekspresi dirinya yang unik, menjadikan fashion sebagai alat komunikasi universal yang dapat dipahami oleh semua orang, dimanapun dan kapanpun, oleh karena itu fashion tak hanya sebagai penampilan saja.

Sepanjang perjalanan transformasi industri fashion global, tren dan gaya fashion selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun berbeda halnya dengan gaya Streetwear, sebuah gaya ikonik yang popularitasnya kian berkembang pesat hingga sekarang. Gaya ini terkenal dengan konsepnya yang memberikan ruang mengekspresikan jati diri melalui desain-desain kreatif yang terinspirasi oleh ragam budaya populer. Serta, mengedepankan kenyamanan dan fungsionalitas sehingga membuatnya menjadi gaya fashion yang digemari banyak kalangan dan pergaulan.

Sebagai bagian dari kemeriahan kampanye Shopee 3.3 Grand Fashion Sale, SIVIA (Musisi) dan Alfonsus Ivan (Founder Kanky) berbagi pandangan mengenai perkembangan industri fashion Indonesia, khususnya mengenai tren streetwear yang terus meningkat popularitasnya.

Dengan pembahasan yang fokus terhadap transformasi tren fashion, SIVIA akan membagikan kisah mengenai perjalanannya menemukan gaya fashion yang sesuai dengan karakternya. Sesi talkshow pada acara ini juga dibuat semakin spesial oleh Kanky yang membagikan cerita mengenai perjalannya sebagai brand sneakers lokal yang fokus untuk menciptakan produk fashion sesuai kebutuhan konsumen Indonesia.

Director of Business Growth Shopee Indonesia Adi Rahardja, mengatakan, tren yang terus berputar di industri fashion telah melahirkan beragam variasi produk hingga gaya berpakaian, ini menjadi faktor yang mendorong kemajuan industri fashion di Indonesia dengan terus bertambahnya brand fashion lokal yang menawarkan kualitas terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Terus meningkatnya minat masyarakat terhadap produk fashion juga terlihat di Shopee, di mana fashion konsisten menjadi salah satu kategori favorit yang selalu mendapatkan antusiasme tinggi dari pengguna.

"Kami berharap hadirnya kampanye Shopee 3.3 Grand Fashion Sale kali ini kembali memberikan inspirasi gaya serta motivasi bagi para brand lokal untuk semakin giat berkreasi menciptakan beragam koleksi produk berkualitas,” ujarnya.

Sepak terjang Kanky hadirkan desain inovatif melalui upaya kolaboratif

Meskipun tren dalam dunia fashion berputar dengan sangat cepat, sepatu sneakers merupakan aksesoris universal yang menjadi fashion item tak lekang oleh waktu yang wajib untuk dimiliki semua orang. Melihat adanya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan sneakers lokal dengan harga yang terjangkau.