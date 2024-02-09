Kisah Uswatun Hasanah, Prajurit TNI AD dan Petinju Wanita Pertama Indonesia yang Tembus Final Kejuaraan Asia

Uswatun Hasanah merupakan prajurit aktif TNI AD sekaligus petinju wanita Indonesia (Foto: Youtube/TNI AD)

KISAH Uswatun Hasanah, prajurit TNI AD dan petinju wanita pertama Indonesia yang tembus final Kejuaraan Asia, layak untuk diulas. Sebab, hal itu cukup menginspirasi.

Uswatun berhasil meraih medali perak kelas 60 kg pada pertandingan final ASBC Asian Elite Boxing Championship di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 Mei 2021. Peraih medali perunggu Asian Games 2018 Jakarta itu kalah dari petinju Kazakhstan Rima Volossenko pada partai final di Le Meredien.

Sebelumnya, catatan terbaik petinju wanita Indonesia di Kejuaraan Asia hanya mampu merebut medali perunggu atas nama Rumiris Simarmata (48 kg) dan Veronica Nicolas (50 kg). Uswatun tentu mencatatkan sejarah tersendiri.

Menariknya, Uswatun Hasanah merupakan prajurit TNI AD! Ia berpangkat Sersan Satu dan bertugas di Nusa Tenggara Barat (NTB).

BACA JUGA: Purnawirawan TNI dan Polri Serukan Jokowi dan Jajaran Bersikap Netral Dalam Pemilu 2024

Sebelum menjadi petinju, Uswatun sempat menekuni jalan untuk menjadi atlet taekwondo. Namun, nasib berkata lain. Ia justru lebih cocok menjadi atlet tinju.

Dari tinju pula, Uswatun kemudian merintis jalan menuju TNI. Ketika bertanding di PON 2016, ia mendapat tawaran dari seorang anggota TNI untuk bergabung ke kesatuan.