Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Uswatun Hasanah, Prajurit TNI AD dan Petinju Wanita Pertama Indonesia yang Tembus Final Kejuaraan Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:22 WIB
Kisah Uswatun Hasanah, Prajurit TNI AD dan Petinju Wanita Pertama Indonesia yang Tembus Final Kejuaraan Asia
Uswatun Hasanah merupakan prajurit aktif TNI AD sekaligus petinju wanita Indonesia (Foto: Youtube/TNI AD)
A
A
A

KISAH Uswatun Hasanah, prajurit TNI AD dan petinju wanita pertama Indonesia yang tembus final Kejuaraan Asia, layak untuk diulas. Sebab, hal itu cukup menginspirasi.

Uswatun berhasil meraih medali perak kelas 60 kg pada pertandingan final ASBC Asian Elite Boxing Championship di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 Mei 2021. Peraih medali perunggu Asian Games 2018 Jakarta itu kalah dari petinju Kazakhstan Rima Volossenko pada partai final di Le Meredien.

Uswatun Hasanah menjadi petinju dan prajurit TNI AD (Foto: Youtube/TNI AD)

Sebelumnya, catatan terbaik petinju wanita Indonesia di Kejuaraan Asia hanya mampu merebut medali perunggu atas nama Rumiris Simarmata (48 kg) dan Veronica Nicolas (50 kg). Uswatun tentu mencatatkan sejarah tersendiri.

Menariknya, Uswatun Hasanah merupakan prajurit TNI AD! Ia berpangkat Sersan Satu dan bertugas di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelum menjadi petinju, Uswatun sempat menekuni jalan untuk menjadi atlet taekwondo. Namun, nasib berkata lain. Ia justru lebih cocok menjadi atlet tinju.

Dari tinju pula, Uswatun kemudian merintis jalan menuju TNI. Ketika bertanding di PON 2016, ia mendapat tawaran dari seorang anggota TNI untuk bergabung ke kesatuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement