Hasil Final Australia Open 2024: Aryna Sabalenka Juara Usai Atasi Perlawanan Qinwen Zheng

MELBOURNE - Petenis tunggal putri asal Belarusia, Aryna Sabalenka berhasil meraih gelar Australia Open 2024. Kepastian tersebut didapatkan, setelah mengalahkan Qinwen Zheng (China) dengan skor 6-3, 6-2 di Rod Laver Arena, Sabtu (27/1/2024) sore WIB.

Aryna Sabalenka tampil meyakinkan sejak awal set pertama dan membuat Qinwen Zheng kesulitan untuk mengimbangi permainan. Hasilnya, Aryna Sabalenka mampu memimpin dengan skor 3-0.

Sementara Qinwen Zheng perlahan berhasil bangkit dan mengejar ketertinggalannya, tetapi Aryna Sabalenka masih bisa mempertahankan keunggulan 5-2. Petenis berusia 25 tahun itu pun sukses menutup set pertama dengan skor 6-3.

Sama seperti di set sebelumnya, Aryna Sabalenka kembali menunjukkan penampilan apik pada awal set kedua. Alhasil, petenis ranking dua dunia tunggal putri itu memimpin 2-0 atas Qinwen Zheng.

Meski Qinwen Zheng mampu mendapatkan satu poin untuk mengejar ketertinggalannya, tetapi Aryna Sabalenka semakin menunjukkan kualitasnya untuk memperbesar jarak. Aryna Sabalenka pun unggul 5-1.