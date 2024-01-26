Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bukan Viktor Axelsen, Ini Sosok Pebulutangkis Denmark yang Bangga dan Jago Berbahasa Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |10:40 WIB
Bukan Viktor Axelsen, Ini Sosok Pebulutangkis Denmark yang Bangga dan Jago Berbahasa Indonesia
Tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen. (Foto: Instagram/viktoraxelsen)
TUNGGAL putra asal Denmark, Viktor Axelsen dikenal gemar mempelajari bahasa asing, tapi tidak dengan bahasa Indonesia. Axelsen masih kalah dengan rekannya sesama pebulutangkis Denmark, yakni Mathias Christiansen yang dengan bangga dan jago berbahasa Indonesia.

Sebagai informasi, Axelsen dikenal sebagai pebulutangkis asal Denmark yang gemar mempelajari bahasa. Sejauh ini, Axelsen sudah memahami dua bahasa selain bahasa Denmark, yakni Inggris dan mandarin.

Menurut pemaparan Axelsen, dengan bisa berbahasa mandarin ia memiliki banyak keuntungan. Dimulai dari mampu berkomunikasi dengan lawannya yang berasal dari China sampai kegiatan di luar lapangan yang berkaitan dengan sponsor.

Tentu banyak pencinta bulu tangkis Tanah Air yang berharap suatu saat nanti Axelsen bisa mahir dalam berbahasa Indonesia juga. Sebab Axelsen memiliki penggemar yang banyak di Indonesia, terbukti dari setiap kali tunggal putra peringkat satu dunia itu main di Jakarta.

Viktor Axelsen

Axelsen mungkin bisa belajar banyak dari Christiansen yang merupakan pebulutangkis ganda campuran Belanda. Bersama Alexandre Boje, Christiansen pun memiliki penggemar di Indonesia.

Christiansen sendiri pernah memamerkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia saat diwawancarai usai tampil di Denmark Open 2020. Kala itu ia dengan fasih berbicara denagn bahasa Indonesia.

