HOME SPORTS SPORT LAIN

Tiga Wakil Indonesia U17 Lolos Ke Babak Grand Final Indonesia International Open 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |11:15 WIB
Tiga Wakil Indonesia U17 Lolos Ke Babak Grand Final Indonesia International Open 2024
Grand Final dan Closing Ceremony Indonesia International Open 2024 bisa disaksikan secara live streaming melalui RCTI+ (Foto: ist)
A
A
A

SETELAH sukses digelar pertandingan utama biliar dari tanggal 21 Januari lalu, Indonesia International Open 2024 akan memasuki babak grand final yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Januari 2024 bertempat di Royal Glasshouse Park Hyatt Jakarta.

Sebanyak 144 atlet telah berpartisipasi dalam turnamen ini dari berbagai negara, seperti Indonesia, Jepang, Korea, Hongkong, Vietnam, Singapura, Malaysia, Brunei, China Taipei, India, Filipina, Oman, Iran, Republik Ceko, Slovakia, New Zealand, Maldives, Spanyol, Yunani, dan Hungaria.

Dari 21 hingga 24 Januari 2024, 144 atlet berlaga di babak last 64 hingga babak quarter final dan berikut ini atlet dari dua kategori yang akan melaju ke babak semifinal dan grand final :

Kategori Junior U-17 9-ball

Albert Januarta (Indonesia)

Made Aby Permana Putra (Indonesia)

Brian Axel Ferdian (Indonesia)

Kento Oda (Jepang)

Kategori 10-Ball

Robbie Capito (Hongkong)

Jonas Magpantay (Filipina)

Francisco Sanchez Ruiz (Spanyol)

Jeffrey Ignacio (Filipina)

Pada babak grand final ini, para atlet akan bertarung untuk memperebutkan hadiah total US$ 100.000. Akan ada masing-masing empat pemenang dalam dua kategori pertandingan, yaitu Senior 10-Ball dan U-17 9-Ball. Dan berikut ini jadwal streaming pertandingan grand final Indonesia International Open 2024 yang dapat disaksikan di RCTI+ dan Vision+

Grand final junior U-17 9 ball akan digelar pukul 12.30 WIB,

Grand final senior 10 ball akan digelar pada pukul 14.30 WIB

