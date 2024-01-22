Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia International Open 2024: Ketua Pelaksana Bahagia dengan Antusiasme Peserta hingga Penonton

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:29 WIB
Indonesia International Open 2024: Ketua Pelaksana Bahagia dengan Antusiasme Peserta hingga Penonton
Pertandingan di Indonesia International Open 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Pelaksana dari Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Fadil Nasution, merasa senang dengan antusiasme peserta hingga penonton di Indonesia International Open (IIO) 2024. Fadil berharap, ajang ini bisa menjadi acuan untuk turnamen biliar lainnya di Indonesia.

Turnamen IIO 2024 resmi dimulai pada Minggu 21 Januari 2024. Ajang yang mempertemukan jagoan biliar dari seluruh dunia ini akan berlangsung hingga Kamis 25 Januari 2024.

Fadil Nasution. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

Dua hari berjalan, ajang ini sudah memasuki babak perebutan untuk masuk ke 32 besar bagi kategori senior 10 ball. Sementara itu, beberapa atlet sudah memastikan diri masuk ke 8 besar kategori junior 9 ball.

Fadil mengatakan senang dengan atmosfer serta antusiasme yang ditunjukkan para peserta dan penonton. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia dua hari belakangan, ajang ini terlihat ramai dan berjalan lancar setiap pertandingannya.

“Luar biasa ya, sangat bahagia sekali sangat menggembirakan, ini antusiasme cukup tinggi baik dari peserta, penonton, dan seluruh masyarakat biliar Indonesia sangat baik,” kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia, Senin (22/1/2024).

“Dan event-event seperti ini mudah-mudahan berlanjut terus,” sambungnya.

Halaman:
1 2
