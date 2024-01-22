Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

8 Pebulu Tangkis Papan Atas Indonesia yang Putuskan Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia untuk Amerika Serikat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:16 WIB
8 Pebulu Tangkis Papan Atas Indonesia yang Putuskan Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia untuk Amerika Serikat!
Tony Gunawan (tengah) termasuk pebulu tangkis papan atas Indonesia yang pindah negara (Foto: Instagram/@t_gun75)
A
A
A

BERIKUT delapan pebulu tangkis papan atas Indonesia yang memutuskan pindah negara. Bahkan, ada yang sampai menjadi juara dunia dengan bendera baru yang tidak terlalu mengenal olahraga itu!

Perpindahan negara di dunia bulu tangkis sejatinya bukan sesuatu yang asing. Beberapa pebulu tangkis Indonesia juga mengalami perpindahan negara dengan berbagai alasannya.

Logo PBSI

Lalu, siapa saja delapan pebulu tangkis top Indonesia yang putuskan pindah negara? Berikut ulasannya.

8 Pebulu Tangkis Papan Atas Indonesia yang Putuskan Pindah Negara

8. Halim Haryanto

Halim Haryanto

Salah satu pebulu tangkis hebat Indonesia yang pilih pindah negara adalah Halim Haryanto. Dia diketahui memutuskan pindah menjadi warga negara Amerika Serikat pada 2004.

Tentu saja, keputusan ini jadi sorotan karena Halim sukses mengukir karier apik saat masih membela Indonesia. Dia meraih sejumlah gelar juara bergengsi, seperti Taiwan Open 2005 hingga All England 2001.

7. Mia Audina

Mia Audina

Mia merupakan pebulu tangkis spesialis tunggal putri yang pernah menjadi andalan Indonesia pada masanya. Dia sukses mengukir prestasi manis, di antaranya meraih medali di Olimpiade, tepatnya medali perak Olimpiade Atlanta 1996.

Namun, Mia Audina memutuskan pindah kewarganegaaraan pada 1999. Atlet cantik itu menjadi warga negara Belanda karena mengikuti sang suami.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement