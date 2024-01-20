Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketua Pelaksana Jelaskan Detail Aturan Indonesia International Open 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:58 WIB
Ketua Pelaksana Jelaskan Detail Aturan Indonesia International Open 2024
Indonesia International Open merupakan turnamen biliar level internasional pertama yang digelar di Indonesia (Foto: Rio Eristiawan/MPI)
JAKARTA - Panitia Pelaksana dari POBSI, Fadil Nasution menjelaskan detail terkait babak utama Indonesia International Open 2024. Ia meminta untuk para peserta untuk tidak merokok saat time out, karena beresiko Walkover (WO).

Sebelumnya pada 16-19 Januari 2024 telah dilangsungkan babak kualifikasi Indonesia International Open 2024. Sementara babak utama akan bergulir pada 21-25 Januari mendatang.

 

Sehari sebelum pertandingan utama, panitia penyelenggara memberikan detail aturan Indonesia International Open 2024. Salah satunya tentang potensi pemain terkena WO, sehingga bisa merugikan diri sendiri.

Fadil Nasution mengatakan setiap pemain mendapatkan watu lima menit untuk melakukan pemanasan. Selain itu, ia meminta untuk para peserta datang 15 menit sebelum pertandingan karena jika datang terlambat tidak akan memiliki kesempatan untuk pemanasan.

 BACA JUGA:

"Masing-masing pemain (mendapatkan waktu) 5 menit untuk pemanasan setelah itu wasit akan mempersiapkan pertandingan selama lima menit. Jadi diharapkan setiap peserta hadir 15 menit sebelum pertandingan apabila telat pemain tidak mendapatkan waktu pemanasan," kata kepada Tim MNC, Sabtu (20/1/2024).

Sementara Fadil menjelaskan dalam pertandingan nanti hanya terdapat waktu tujuh menit untuk time out. Namun, ia menyarankan untuk para peserta tidak menggunakan waktu itu untuk merokok, karena minimnya waktu akan membuat peserta terkena WO.

Halaman:
1 2
