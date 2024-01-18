Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Pebulutangkis Cantik Jepang Nami Matsuyama Kagum dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:06 WIB
Alasan Pebulutangkis Cantik Jepang Nami Matsuyama Kagum dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
Ganda Putri asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
PEBULUTANGKIS cantik asal Jepang, Nami Matsuyama pernah secara terang-terangan mengaku jika dirinya kagum dengan Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Hal itu tidak lepas dari bagaimana penampilan ganda putra Indonesia itu saat bertanding.

Seperti diketahui, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan adalah salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejak dipasangkan pada 2012, pasangan berjuluk The Daddies ini telah menyumbangkan banyak prestasi untuk Indonesia.

Mulai dari gelar All England Open, BWF World Championship, BWF World Tour Finals, Thomas Cup dan banyak gelar lainnya.

Dalam hal permainan, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan juga sangat memukau. Permainan pebulutangkis yang sudah berada di ujung kariernya ini sangat efektif untuk bisa mematikan lawan dan meraih poin.

Nami Matsuyama/Chiharu Shida

Tidak hanya itu, pasangan pebulutangkis ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan fair play saat bertanding. Mereka bahkan tak segan untuk kehilangan poin untuk mengakui bahwa memang itu bukan poin yang seharusnya mereka dapatkan.

Karena berbagai alasan itulah banyak pebulutangkis dari berbagai penjuru dunia yang merasa kagum dengan The Daddies. Salah satunya adalah pebulutangkis ganda putri asal Jepang, Nami Matsuyama.

Halaman:
1 2
