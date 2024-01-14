Hasil Australia Open 2024: Aryna Sabalenka Butuh 53 Menit untuk Pulangkan Wakil Jerman di Putaran Pertama

HASIL Australia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis tunggal putri unggulan kedua, Aryna Sabalenka, berhasil memulangkan wakil Jerman, Ella Seidel, di putaran pertama Australia Open 2024.

Duel ini tersaji di Rod Laver Arena, Minggu (14/1/2024) malam WIB. Aryna butuh 53 menit untuk bisa menang dengan skor 6-0 dan 6-1.

Jalannya Pertandingan

Aryna Sabalenka tampil meyakinkan sejak awal set pertama menghadapi Ella Seidel. Petenis berusia 25 tahun itu pun mampu memimpin 3-0 atas lawannya.

Sementara itu, Ella Seidel tampak kesulitan untuk mengimbangi permainan Aryna Sabalenka. Sebab, petenis asal Jerman itu tak mendapat kesempatan untuk mengembangkan permainan.