4 Reli Gila Bulu Tangkis Paling Menguras Tenaga yang Terjadi di Tahun 2023, Nomor 1 hingga 211 Pukulan!

BERIKUT empat reli gila bulu tangkis paling menguras tenaga yang terjadi di tahun 2023 patut disimak lagi. Sebab, hal itu menunjukkan tidak sembangan pebulu tangkis bisa melakukannya.

Seperti diketahui, setiap tahun kompetisi bulutangkis yang diselenggarakan BWF atau pihak lain selalu menghadirkan hal-hal dan rekor luar biasa. Mulai dari aksi-aksi skillshot yang ciamik, smash dengan kecepatan di luar nalar, hingga bahkan reli super panjang yang sangat melelahkan.

Reli melelahkan yang terjadi dalam sebuah pertandingan ini bahkan sampai ada yang membuat para pebulutangkis terkapar akibat saking lelahnya. Berikut empat reli gila itu.

4. Tanadon/Wachirawit vs Bhatnagar/Prateek

Reli super melelahkan terjadi di babak 16 besar Thailand Masters 2023 yang mempertemukan wakil tuan rumah, Tanadon Pongpanich/Wachirawit Sothon dengan ganda putra India, Ishaan Bhatnagar/Sai Prateek.K.

Di laga ini, kedua pasangan bertarung dengan sangat sengit di setiap game dengan selisih poin yang tipis. Bahkan pada game ketiga, poin sampai menyentuh angka 25-24. Dan sebagai penutup laga, kedua pasangan mempersembahkan reli berdurasi 54 pukulan yang sangat melelahkan.

3. Prannoy H.S vs Weng Hong Yang

Reli panjang lain terjadi di final tunggal putra Australian Masters 2023 yang mempertemukan wakil India, Prannoy H.S dengan wakil China, Weng Hong Yang. Secara jumlah pukulan, reli ini sejatinya hanya terjadi dalam 71 pukulan.

Namun karena sengitnya pertandingan sejak game pertama, reli yang tersaji di penghujung game ketiga ini berhasil membuat kedua pasangan itu sampai terkapar bersamaan tepat setelah reli berakhir.