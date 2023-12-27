Kisah Mohammad Ahsan yang Minder saat Dipasangkan dengan Juara Olimpiade 2008, Berujung 3 Gelar Juara Dunia!

Mohammad Ahsan mengaku sempat minder saat pertama kali dipasangkan dengan Hendra Setiawan (Foto: PBSI)

KISAH Mohammad Ahsan yang minder saat dipasangkan dengan juara Olimpiade 2008, Hendra Setiawan, akan dibahas di sini. Namun, kemitraan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan justru sukses besar dengan merengkuh tiga gelar juara dunia.

Mohammad Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia pada dekade 2010-an. Sosoknya melegenda tak hanya di Indonesia, melainkan juga dunia.

Kariernya melejit setelah dipasangkan dengan Hendra Setiawan mulai 2012. Pada saat itu, Hendra sudah menjadi pebulu tangkis kelas dunia dengan meraih emas Olimpiade bersama Markis Kido pada 2008.

Ahsan terlebih dulu dipasangkan dengan Bona Septano, yang notabenenya adalah kakak kandung Markis Kido. Ketika baru dipasangkan dengan Hendra, Ahsan mengaku sempat minder.

“Awalnya sempat merasa minder dipasangkan dengan Hendra yang notabenenya merupakan juara [Olimpiade]. Namun, akhirnya semua berjalan dengan baik dan saya terus belajar dan banyak berkomunikasi dengan Hendra,” kata Ahsan.