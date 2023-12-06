Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks dan LA Lakers Tembus Semifinal Turnamen Tengah Musim

HASIL NBA 2023-2024 pada Rabu (6/12/2023) akan dibahas di sini. Milwaukee Bucks dan Los Angeles (LA) Lakers sukses tembus semifinal turnamen tengah musim alias In-Season Tournament usai mengandaskan New York Knicks dan Phoenix Suns.

Lakers tampil dominan sejak awal laga ketika menjamu Suns di Crypto.com Arena, dengan memimpin 33-23 pada kuarter pertama. Tim tamu berusaha mengejar di kuarter kedua, namun tuan rumah memperlebar keunggulannya menjadi 59-47.

Pada kuarter ketiga barulah Suns bisa balik menekan dan memangkas ketertinggalan mereka di angka 82-83. Namun, Lakers bisa memenangkan pertarungan sengit yang terjadi di kuarter terakhir untuk menutup laga dengan skor 106-103.

LeBron James menjadi bintang utama dalam kemenangan Lakers atas Suns. Dia menorehkan double-double berkat sumbangan 31 poin, 11 assist dan delapan rebound-nya.

Anthony Davis juga tak kalah cemerlang dengan membukukan double-double usai mencetak 27 poin, 15 rebound dan satu assist. Lalu, Austin Reaves juga bermain apik dengan meraup 20 poin.

Pada laga lainnya, Milwaukee Bucks berhasil menghajar New York Knicks di Fiserv Forum. Meski mendapatkan perlawanan sengit di dua kuarter pertama dengan hanya unggul 75-72, mereka mampu mengalahkan tim tamu dengan skor meyakinkan, yakni 146-122.

Giannis Antetokounmpo berperan penting untuk membawa Bucks mengamankan hasil positif. Bintang asal Yunani itu mencatatkan double-double berkat raihan 35 poin, 10 assist dan delapan rebound-nya.