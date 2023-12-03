Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Tumbang, Minnesota Timberwolves Kukuh di Puncak

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (4/12/2023) sudah diketahui. Denver Nuggets dan Minnesota Timberwolves mendapatkan hasil yang berbeda.

Nuggets tumbang di tangan Sacramento Kings saat bertandang ke Golden 1 Center meski unggul 30-25 di kuarter pertama. Performa mereka menurun drastis di kuarter kedua yang membuat tim tuan rumah balik memimpin 64-50.

Pada kuarter ketiga, Nikola Jokic dan kolega berusaha keras untuk mengejar dan mampu memangkas ketertinggalan mereka menjadi 78-88. Mereka kembali mendekat di kuarter terakhir, namun karena jarak yang terlampau jauh mereka akhirnya tetap kalah dengan skor 117-123.

Jokic sebenarnya bermain luar biasa dalam laga ini dengan membukukan triple-double berkat sumbangan 36 poin, 14 assist dan 13 reboundnya. Sayangnya, kecemerlangannya itu tak cukup untuk membawa Nuggets pulang dengan hasil positif.

Sementara itu di kubu Kings, De’Aaron Fox menjadi aktor utama dalam kemenangan mereka dengan capaian double-double dari torehan 26 poin, 16 assist dan empat reboudnya. Domantas Sabonis juga tak kalah apik dengan menghasilkan double-double usai mencetak 17 poin, 15 rebound dan tujuh assist.

Pada laga lainnya, Minnesota Timberwolves sukses menghajar Charlotte Hornets di Spectrum Center dengan skor 123-117. Karl-Anthony Towns menjadi pencetak poin terbanyak untuk Wolves dengan 28 poin.