Kisah Rivalitas Susy Susanti dengan Ratu Bulu Tangkis China: Dari Seteru di Lapangan hingga Hadiri Pesta Pernikahan sang Anak

KISAH rivalitas Susy Susanti dengan ratu bulu tangkis China, Huang Hua. Dari seteru di lapangan hingga hadiri pesta pernikahan sang anak, hal-hal itu mencuri perhatian besar dari pencinta bulu tangkis.

Ya, Susy Susanti telah jadi salah satu tunggal putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia sukses besar mengukir prestasi manis sepanjang kariernya di dunia tepok bulu.

Salah satu prestasi yang tak terlupakan adalah meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Selain itu, Susy Susanti sukses meraih gelar juara di turnamen bergengsi lainnya, seperti Indonesia Open, All England, Japan Open, Malaysia Open, dan masih banyak lagi lainnya.

Dalam karier Susy Susanti, ada banyak rival sengit yang dihadapinya. Salah satunya adalah Huang Hua yang jadi ratu bulu tangkis China pada masanya.

Karier Huang Hua tak kalah mentereng dari Susy Susanti. Dia pernah menjuarai Malaysia Open Korea Open, Japan Open, China Open, dan masih banyak lagi lainnya.

Huang Hua juga sukses meraih medali di Olimpiade, tepatnya medali perunggu pada 1992. Atas prestasinya, Huang Hua pun pernah menduduki peringkat 1 dunia.

Dengan kualitas apik yang dimiliki Huang Hua, pertemuannya dengan Susy Susanti dalam sebuah pertandingan selalu menyuguhkan pertarungan sengit. Tercatat, kedua pemain itu bertemu total 13 kali di sepanjang kariernya.

Tetapi, meski tangguh, Huang Hua kalah secara rekor pertemuan dari Susy Susanti. Dia hanya bisa merebut 4 kemenangan. Di 9 laga lainnya, Susy Susanti sukses menang.

Meski terlibat rivalitas sengit, hubungan Huang Hua dengan Susy Susanti tetap terjalin baik di luar lapangan. Bahkan, kedekatan ini terus terlihat kala keduanya sudah pensiun dan terus bertahan sampai saat ini.

Terbaru, Susy Susanti mencuri perhatian kala menghadiri acara pernikahan dari Huang Hua. Momen itu diabadikan Susy Susanti dalam sebuah potret yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

"Bertemu dengan salah satu sahabat lama saya waktu di lapangan, @huanghua1116 (Huang Hua). Siapa yang masih inget?” tulis Susy Susanti.

“Seneng banget bisa ngumpul di hari yang pas ini. Inget waktu dulu kita pernah berada di satu pertandingan yang cukup sengit karena Huang Hua termasuk lawan terberat saya dulu waktu di All England tahun 1990,” lanjutnya.

“Kayanya itu bakal jadi momen yang engga bakalan saya lupain ya. Termasuk di kesempatan kali ini, rasanya sangat bahagia ya berada di tengah-tengah kebahagiaan keluarga mereka, merasakan hangatnya pernikahan Michael Tjandra anak pertamanya dari Huang Hua dan suaminya Budi Tjandra,” imbuh Susy.