Netizen Korea Selatan Beri Wejangan ke Suporter Indonesia yang Hadir Dukung Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024, Begini Katanya!

NETIZEN Korea Selatan beri wejangan ke suporter Indonesia yang hadir dukung Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Dari sejumlah masukkan yang dilontarkan warganet Negeri Gingseng itu, salah satunya meminta suporter Tanah Air yang hadir langsung di tribun untuk berhenti mencemooh tim lawan saat melakukan servis dan mencetak poin.

Megawati Hangestri kembali tampil menggila saat timnya, Daejeon JungKwanJang Red Sparks, menang 3-0 atas AI Peppers Savings Bank di lanjutan putaran pertama Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Bermain di markas AI Peppers Savings Bank di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Minggu (5/11/2023), Red Sparks menang telak dengan skor 27-25, 25-17, 25-16.

Dalam laga ini, Megawati Hangestri mencetak angka terbanyak bagi timnya dengan 25 poin, hasil dari 23 attack, 1 block, dan 1 serve. Pevoli Indonesia ini pun kini total mencetak 138 angka dalam daftar top skor Liga Voli Korea Selatan 2023-2024, menempati peringkat 3 di bawah Brittany Abercrombie (Hwaseong IBK Altos) dengan 163 poin, dan Gyselle Silva (GS Caltex Seoul KIXX) dengan 143 poin.

Bukan hanya mencetak rekor individu, Megawati berhasil membawa Red Sparks naik ke posisi ketiga pada klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 dengan koleksi 11 poin. Poin mereka sama dengan GS Caltex Seoul KIXX yang berada di posisi kedua.

Menariknya, ada beberapa suporter Indonesia yang hadir langsung ke Yeomju Gymnasium di laga AI Peppers Savings Bank vs Red Sparks untuk mendukung Megawati. Mereka ada yang membawa bendera Merah Putih dan bersorak-sorai menyuarakan dukungannya kepada atlet asal Jember itu.

Namun rupanya, ada netizen Korea Selatan yang tak suka dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah suporter Indonesia itu. Salah satunya adalah pemilik akun @zooaoazoo sehhingga memberika wejangan kepada suporter Indonesia melalui unggahan Instagram resmi Red Sparks, @red_sparks, dengan judul "Jeon Gwanjang Red Sparks 3: 0 Pepper Savings Bank".