HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Cetak 18 Poin, Red Sparks Dikalahkan HiPass Expressway

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:27 WIB
Megawati Hangestri Cetak 18 Poin, Red Sparks Dikalahkan HiPass Expressway
Megawati Hangestri Pertiwi dan Daejeon JungKwanJang Red Sparks takluk dari lawannya (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

DAEJEON - Bintang Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri, menelan kekalahan saat tampil bersama klubnya, Daejeon JungKwanJang Red Sparks, dalam laga kelima putaran pertama Korean V-League atau Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Mereka kalah dari Korea HiPass Expressway dengan skor 0-3 (21-25, 22-25, 20-25).

Tampil di kandang sendiri di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Kamis (2/11/2023) sore WIB, Red Sparks kewalahan menghadapi tim tamu sejak awal pertandingan. Meski begitu, Megawati beberapa kali sempat melakukan blok yang apik untuk menahan serangan lawan.

Megawati Hangestri Pertiwi

Sayangnya, HiPass tampil sangat perkasa lewat serangan-serangan yang dilakukan oleh Vanja Bukilic. Bintang asal Serbia itu total menorehkan 31 poin yang membawa kemenangan bagi timnya.

Di sisi lain, Megawati sebenarnya juga tak kalah cemerlang dengan smash-smash mematikan yang dilancarkannya. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pencetak poin kedua terbanyak bagi Red Sparks dalam laga ini dengan raihan 18 poin, selisih satu poin saja dari topskorer timnya, Giovanna Milana.

Dengan tambahan 18 poin tersebut, Megawati melanjutkan catatan impresifnya dalam debutnya di Korean V-League musim ini. Kini, secara keseluruhan dari lima pertandingan pevoli berpostus 185 cm itu telah menyumbang 113 poin untuk Red Sparks.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
