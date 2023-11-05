Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets dan Boston Celtics Kompak Menang

HASIL NBA 2023-2024 pada hari Minggu (5/11/2023) ini akan dibahas di sini. Ada delapan pertandingan yang dimainkan dan sang juara bertahan Denver Nuggets sukses menang, begitupun dengan Boston Celtics.

Nuggets melalui pertarungan sengit ketika menjamu Chicago Bulls di Ball Arena. Mereka unggul tipis 23-22 pada kuarter pertama, dan tertinggal menjadi 51-53 di akhir kuarter kedua.

Akan tetapi, Nikola Jokic dan kolega mengamuk di kuarter ketiga hingga bisa balik memimpin lagi dan menjauh dengan keunggulan 88-78. Mereka pun terus mendominasi di kuarter terakhir sampai akhirnya bisa mengunci kemenangan dengan skor 123-101.

Jokic tampil sensasional dalam laga ini untuk membantu Nuggets meraih kemenangan. Bintang asal Serbia itu membukukan double-double dengan torehan 28 poin, 16 rebound dan sembilan assistnya.

Aaron Gordon pun tak kalah gemilang dengan turut mencatatkan double-double berkat sumbangan 15 poin, 12 rebound dan lima assistnya. Michael Porter Jr pun turut bernisar dengan menorehkan 27 poin.

Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Boston Celtics juga sukses meraih hasil positif pada akhir pekan ini. Mereka menghajar Brooklyn Nets di Barclays Centre dengan skor 124-114.

Kemenangan yang diraih tim besutan Joe Mazzulla itu tak lepas dari kegemilangan Jayson Tatum. Forward asal Kanada itu menorehkan double-double dengan raihan 32 poin, 11 rebound dan satu assistnya.