Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets dan Boston Celtics Kompak Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:29 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets dan Boston Celtics Kompak Menang
Denver Nuggets mengalahkan Chicago Bulls dalam lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: REUTERS/USA Today)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 pada hari Minggu (5/11/2023) ini akan dibahas di sini. Ada delapan pertandingan yang dimainkan dan sang juara bertahan Denver Nuggets sukses menang, begitupun dengan Boston Celtics.

Nuggets melalui pertarungan sengit ketika menjamu Chicago Bulls di Ball Arena. Mereka unggul tipis 23-22 pada kuarter pertama, dan tertinggal menjadi 51-53 di akhir kuarter kedua.

Denver Nuggets vs Chicago Bulls

Akan tetapi, Nikola Jokic dan kolega mengamuk di kuarter ketiga hingga bisa balik memimpin lagi dan menjauh dengan keunggulan 88-78. Mereka pun terus mendominasi di kuarter terakhir sampai akhirnya bisa mengunci kemenangan dengan skor 123-101.

Jokic tampil sensasional dalam laga ini untuk membantu Nuggets meraih kemenangan. Bintang asal Serbia itu membukukan double-double dengan torehan 28 poin, 16 rebound dan sembilan assistnya.

Aaron Gordon pun tak kalah gemilang dengan turut mencatatkan double-double berkat sumbangan 15 poin, 12 rebound dan lima assistnya. Michael Porter Jr pun turut bernisar dengan menorehkan 27 poin.

Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Boston Celtics juga sukses meraih hasil positif pada akhir pekan ini. Mereka menghajar Brooklyn Nets di Barclays Centre dengan skor 124-114.

Kemenangan yang diraih tim besutan Joe Mazzulla itu tak lepas dari kegemilangan Jayson Tatum. Forward asal Kanada itu menorehkan double-double dengan raihan 32 poin, 11 rebound dan satu assistnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement