HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Raih Kemenangan di Laga Perdana NBA In-Season Tournament

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:30 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Raih Kemenangan di Laga Perdana NBA In-Season Tournament
Suasana laga Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors. (Foto: Reuters)
A
A
A

NBA resmi menggelar turnamen tengah musim kompetisi (In-Season Tournament) yang berlangsung pada hari ini Sabtu (4/11/2023). Inovasi yang baru digelar di musim NBA 2023-2024 itu pun diawali dengan tujub pertandingan, di mana salah satunya Golden State Warriors (GSW) berhasil memetik kemenangan atas Oklahoma City Thunder

Sebagai informasi, turnamen ini akan berlangsung antara November dan Desember, dengan peserta 30 klub NBA. Mereka akan memainkan empat pertandingan musim reguler dalam jangka waktu tersebut, yang hasilnya juga akan berpengaruh pada klasemen mereka di turnamen tengah musim (in-season tornament).

Sebelumnya, NBA sudah mengelompokkan lima tim ke dalam enam grup antara kedua wilayah, sebagai awal dari turnamen tersebut. Setiap tim akan melawan tim dari grupnya terlebih dahulu, terhitung sebanyak empat pertandingan. Dua di kandang, dan dua kali tandang di mana semua pertandingan akan diselesaikan dalam tujuh hari di bulan November.

Salah satu tim yang berhasil meraih kemenangan pada laga pembuka NBA In-Season Tournament 2023-2024 adalah Golden State Warriors. Mereka memenangkan laga pembuka Grup C wilayah barat kontra Oklahoma City Thunders dengan skor tipis 139-141.

Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors

Bertandang ke Paycom Center, Warriors terlibat pertarungan sengit sejak awal pertandingan, namun mereka menyerang dengan lebih efektif sehingga unggul 38-33 di kuarter pertama. Akan tetapi, Thunder berhasil memangkas ketertinggalan menjadi 67-69.

Bahkan, tim tuan rumah mampu menyamakan kedudukan di akhir kuarter ketiga menjadi 106-106. Namun, pada akhirnya Klay Thompson dan kolega sukses memenangkan pertandingan dengan dramatis dengan skor 141-139.

Halaman:
1 2
