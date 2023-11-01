5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Pilih Pindah Negara, Nomor 1 Pernah Sabet Medali Emas Olimpiade Sydney 2000

5 Pebulu tangkis Indonesia yang pilih pindah negara akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu dari mereka merupakan pemain peraih medali emas Olimpiade 2000 Sydney, Tony Gunawan.

Tony Gunawan meraih medali emas di sektor ganda putra saat berpasangan dengan Candra Wijaya. Selain Tony Gunawan, berikut lima pebulu tangkis Indonesia yang pilih pindah negara

5.Danny Bawa Chrisnanta (Singapura)





Danny Bawa Chrisnanta memilih pindah negara untuk membela Singapura. Diketahui Danny Bawa pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura sejak tahun 20013.

Pemain kelahiran Salatiga ini dikenal memiliki banyak prestasi memukau bersama partner duetnya, Chayut Triyachart. Danny Bawa juga biasa tampil di dua sektor yakni ganda putra dan ganda campuran

4. Setyana Mapasa (Ausrtralia)





Berikutnya ada nama Setyana Mapasa yang kini membela Australia di nomor ganda putri. Setyana dinaturalisasi menjadi warga negara Australia pada 2014 lalu.

Ia pernah berpartner dengan salah satu pebulu tangkis ganda putri andalan Australia, Gronya Somerville. Sekadar diketahui, sebelum menjadi WNA (warga negara asing), Setyana pernah masuk pelatnas PBSI junior. Namun, cedera membuat karier perempuan kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara, 15 Agustus 1995 ini, tidak berkembang.