Jelang F1 GP Meksiko 2023, Red Bull Sewa Pengawal Tambahan untuk Amankan Max Verstappen dari Kegilaan Fans

JELANG F1 GP Meksiko 2023, Red Bull Racing sewa pengawal tambahan untuk amankan Max Verstappen dari kegilaan fans. Sang juara dunia 2023 itu pun menyampaikan pesan kepada para fansnya agar menghormati para pembalap.

Verstappen sukses menjadi juara dunia F1 untuk tiga musim secara beruntun setelah memenangkan edisi tahun ini. Sang pembalap asal Belanda juga baru saja memenangkan balapan sprint dan utama pada F1 GP Amerika Serikat 2023 pada akhir pekan lalu.

Di sisi lain, Perez mengalami penurunan performa di musim ini meski mengendarai mobil yang sama dengan Verstappen. Alhasil, masa depannya dikabarkan belum jelas dan dirumorkan bakal didepak dari RBR musim depan.

Ketimpangan performa Perez dan Verstappen mungkin menjadi alasan bagi para fans Checo -sapaan Perez- untuk membenci Verstappen. Terlebih, ketegangan antara kedua pembalap RBR itu diungkap dalam serial Netflix ‘Drive to Survive’.

Saking geramnya, fans dari Meksiko memperlihatkan perilaku yang tidak terhormat dalam GP Amerika Serikat 2023 lalu. Ketika lagu kebangsaan Belanda dikumandangkan atas kemenangan yang diraih Verstappen, mereka malah meneriakkan ‘Checo, Checo’.

Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, pihak RBR mengumumkan bahwa Verstappen, bersama Christian Horner (Kepala Tim RBR) dan Helmut Marko (Penasihat Olahraga RBR), bakal diberikan pengawal tambahan selama GP Meksiko 2023. Pasalnya, mereka khawatir dengan keselamatan sang pembalap serta para petinggi mereka.

Kendati demikian, Verstappen mengaku tetap mendapat sambutan yang hangat dari para penggemar F1 ketika dia tiba di Meksiko pada awal pekan ini. Juara F1 2021, 2022 dan 2023 itu tak menerima perilaku buruk apa pun dari mereka.

“Sungguh luar biasa. Saya di sini untuk melakukan pekerjaan saya dan sambutannya luar biasa seperti biasanya,” kata Verstappen dilansir dari France24, Jumat (27/10/2023).

Meski begitu, Verstappen tetap menitipkan pesan kepada mereka. Dia ingin perilaku baik itu terus dijaga agar momen tak terhormat yang ditunjukkan kepadanya saat naik podium GP Amerika Serikat 2023 lalu tak terulang lagi.