Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Final Denmark Open 2023: Ada Bagas Maulana/Shohibul Fikri, Live di iNews!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |05:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Denmark Open 2023: Ada Bagas Maulana/Shohibul Fikri, Live di iNews!
Bagas Maulana/Shohibul Fikri bakal tampil di final Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final Denmark Open 2023 pada Minggu (22/10/2023) ini akan dibahas di sini. Bagas Maulana/Shohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak final ini.

Bakri – sebutan Bagas Maulana/Shohibul Fikri – sukses melangkah ke partai puncak setelah mengalahkan sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto. Pertarungan sengit di semifinal tersebut berlangsung sengit dalam tiga set pada Sabtu (21/10/2023) kemarin.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Bagas/Fikri mengamankan set pertama lebih dulu dengan skor 21-11. Namun, Fajar/Rian tak mau kalah di set kedua dan sukses memaksa permainan kepada rubber set setelah menang 21-16.

Pada partai penentuan, Bagas/Fikri kembali ambil alih permainan. Mereka pun sukses menang dengan skor 21-12 dan berhak melaju ke partai puncak.

Pada laga final, Bagas/Fikri akan dipertemukan dengan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Pasangan Malaysia itu menang atas wakil tuan rumah, Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-15 pada babak semifinal.

Bagas/Fikri dan Aaron/Soh akan bermain pada partai keempat di babak final hari Minggu (22/10/2023) ini. Partai pertama di hari ini adalah laga ganda putri antara Chen Qingchen/Jia Yifan kontra Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Kemudian, ada perang saudara antarwakil China di nomor ganda campuran. Pasangan terbaik dunia, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, akan bersua dengan unggulan ketiga, Feng Yanzhe/Huang Dongping.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/40/3087846/kisah-mohammad-ahsan-bengong-saat-ketinggalan-0-17-dari-jagoan-malaysia-mimiknya-memelas-D3aPBONKJg.jpg
Kisah Mohammad Ahsan Bengong saat Ketinggalan 0-17 dari Jagoan Malaysia, Mimiknya Memelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/40/3075601/hasil-16-besar-denmark-open-2024-lawan-mundur-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dapat-tiket-perempatfinal-QfZE1Hqap8.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2024: Lawan Mundur, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907853/pukulan-tipuan-mohammad-ahsan-bikin-kagok-soh-wooi-yik-komentator-bwf-langsung-heboh-6PBUNxxD5A.jpg
Pukulan Tipuan Mohammad Ahsan Bikin Kagok Soh Wooi Yik, Komentator BWF Langsung Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907687/jadwal-wakil-indonesia-di-hari-kedua-french-open-2023-7-wakil-siap-rebut-tiket-16-besar-termasuk-anthony-ginting-hingga-bagas-maulana-shohibul-fikri-8ACVf4DFaJ.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua French Open 2023: 7 Wakil Siap Rebut Tiket 16 Besar, Termasuk Anthony Ginting hingga Bagas Maulana/Shohibul Fikri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907501/sikap-respek-dan-rendah-hati-aaron-chia-soh-wooi-yik-saat-kalahkan-bagas-fikri-di-denmark-open-2023-KgqqjDC63S.jpg
Sikap Respek dan Rendah Hati Aaron Chia/Soh Wooi Yik saat Kalahkan Bagas/Fikri di Denmark Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907304/update-ranking-bwf-kelar-denmark-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-terjun-bebas-bagas-maulana-shohibul-fikri-naik-2-posisi-AQKkXuCVN7.jpg
Update Ranking BWF Kelar Denmark Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Terjun Bebas, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Naik 2 Posisi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement