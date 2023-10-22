Jadwal Siaran Langsung Final Denmark Open 2023: Ada Bagas Maulana/Shohibul Fikri, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung final Denmark Open 2023 pada Minggu (22/10/2023) ini akan dibahas di sini. Bagas Maulana/Shohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak final ini.

Bakri – sebutan Bagas Maulana/Shohibul Fikri – sukses melangkah ke partai puncak setelah mengalahkan sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto. Pertarungan sengit di semifinal tersebut berlangsung sengit dalam tiga set pada Sabtu (21/10/2023) kemarin.

Bagas/Fikri mengamankan set pertama lebih dulu dengan skor 21-11. Namun, Fajar/Rian tak mau kalah di set kedua dan sukses memaksa permainan kepada rubber set setelah menang 21-16.

Pada partai penentuan, Bagas/Fikri kembali ambil alih permainan. Mereka pun sukses menang dengan skor 21-12 dan berhak melaju ke partai puncak.

Pada laga final, Bagas/Fikri akan dipertemukan dengan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Pasangan Malaysia itu menang atas wakil tuan rumah, Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-15 pada babak semifinal.

Bagas/Fikri dan Aaron/Soh akan bermain pada partai keempat di babak final hari Minggu (22/10/2023) ini. Partai pertama di hari ini adalah laga ganda putri antara Chen Qingchen/Jia Yifan kontra Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Kemudian, ada perang saudara antarwakil China di nomor ganda campuran. Pasangan terbaik dunia, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, akan bersua dengan unggulan ketiga, Feng Yanzhe/Huang Dongping.