Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangresti Pertiwi Ungkap Perbedaan Korea Selatan dan Indonesia Usai Dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:06 WIB
Megawati Hangresti Pertiwi Ungkap Perbedaan Korea Selatan dan Indonesia Usai Dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024
Megawati Hangestri Pertiwi mengungkap bedanya Indonesia dengan Korea Selatan (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

MEGAWATI Hangresti Pertiwi ungkap perbedaan Korea Selatan dan Indonesia usai dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Menurut pevoli berjilbab asal Jember, Jawa Timur, Indonesia itu, perbedaan di antara kedua negara tersebut terletak dari segi latihannya.

Ya, pevoli yang biasa dijuluki Megatron itu saat ini memperkuat Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Meski berstatus pemain baru, Megawati langsung tampil menggila pada debutnya dan membantu Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks meraih kemenangan perdana.

Megawati Hangestri Pertiwi

Di mana, Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks menang atas Hwaseong IBK Altos dengan skor 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Selasa (17/10/2023). Dalam laga tersebut, Megawati berhasil mencatatkan 21 poin.

Berkat penampilannya gemilangnya itu, pevoli 24 tahun itu pun sukses mendapat gelar Most Valuable Player (MVP) di pertandingan tersebut. Tak heran jika nama Mengawati langsung ramai diperbincangkan oleh para pencinta voli Indonesia.

Setelah dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024, Megawati mengungkapkan perbedaan di Korea Selatan dan Indonesia dalam sebuah wawancara, seperti yang diunggah oleh akun TikTok @red__sparks. Awalnya, pemain opposite itu memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Korea.

"Hai nama saya Mengawati. Salam kenal," kata Mengawati dengan berbahasa Korea, dikutip dari akun TikTok @red__sparks, Jumat (20/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement