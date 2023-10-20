Megawati Hangresti Pertiwi Ungkap Perbedaan Korea Selatan dan Indonesia Usai Dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024

MEGAWATI Hangresti Pertiwi ungkap perbedaan Korea Selatan dan Indonesia usai dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Menurut pevoli berjilbab asal Jember, Jawa Timur, Indonesia itu, perbedaan di antara kedua negara tersebut terletak dari segi latihannya.

Ya, pevoli yang biasa dijuluki Megatron itu saat ini memperkuat Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Meski berstatus pemain baru, Megawati langsung tampil menggila pada debutnya dan membantu Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks meraih kemenangan perdana.

Di mana, Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks menang atas Hwaseong IBK Altos dengan skor 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Selasa (17/10/2023). Dalam laga tersebut, Megawati berhasil mencatatkan 21 poin.

Berkat penampilannya gemilangnya itu, pevoli 24 tahun itu pun sukses mendapat gelar Most Valuable Player (MVP) di pertandingan tersebut. Tak heran jika nama Mengawati langsung ramai diperbincangkan oleh para pencinta voli Indonesia.

Setelah dapat MVP di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024, Megawati mengungkapkan perbedaan di Korea Selatan dan Indonesia dalam sebuah wawancara, seperti yang diunggah oleh akun TikTok @red__sparks. Awalnya, pemain opposite itu memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Korea.

"Hai nama saya Mengawati. Salam kenal," kata Mengawati dengan berbahasa Korea, dikutip dari akun TikTok @red__sparks, Jumat (20/10/2023).