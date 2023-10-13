Advertisement
HOME SPORTS

Ragam Solusi Shopee Bagi UMKM yang Bikin Usaha Lokal Bisa Mendunia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |14:30 WIB
Ragam Solusi Shopee Bagi UMKM yang Bikin Usaha Lokal Bisa Mendunia
Foto: Dok Istimewa
A
A
A

JAKARTA-Di era digital yang berkembang pesat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal kian dipermudah untuk bisa maju. Mulai dari akses pada pelatihan, pendampingan, pemasaran produk, hingga solusi untuk bisa ekspor kian terbuka lebar berkat kehadiran platform digital.

Salah satu platform e-commerce yang terus berinvestasi dalam memfasilitasi perluasan pasar untuk UMKM lokal adalah Shopee. E-commerce yang terkenal dengan kampanye tanggal kembar ini, terus membantu UMKM lokal melalui ragam program yang konsisten dihadirkan. Misalnya, untuk membawa UMKM bisa go global, ada Program Ekspor Shopee yang diprakarsai sejak tahun 2019 silam.

 BACA JUGA:

Di sisi lain, Shopee sadar kalau UMKM lokal juga butuh pendampingan untuk bisa masuk dalam ekonomi digital sehingga Shopee pun membangun Kampus UMKM Shopee yang tersebar di 10 kota termasuk Solo, Bandung, Medan, Jakarta, Malang, Bali, Samarinda, serta Yogyakarta. Tidak tanggung-tanggung, di setiap kampus disediakan pelatihan gratis serta berbagai fasilitas pendukung penjualan seperti studio foto dan studio live streaming.

 

Kampus UMKM Shopee menjadi tempat pelatihan dan pendampingan dengan fasilitas gratis yang bisa dipakai oleh setiap UMKM. Tidak heran, Dalam 2 tahun terakhir, jumlah UMKM terlatih di Kampus UMKM Shopee meningkat hingga dua kali lipat, mencapai puluhan ribu UMKM. Puluhan ribu produk UMKM juga berhasil menembus pasar ekspor setelah mengikuti pelatihan di Kampus UMKM ini.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita Sport lainnya
