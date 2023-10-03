Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kevin Sanjaya Raih Penghargaan Apresiasi, PSMTI: Ini Berdasarkan Survei Mark Institute dan Dahlan Iskan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |05:29 WIB
Kevin Sanjaya Raih Penghargaan Apresiasi, PSMTI: Ini Berdasarkan Survei Mark Institute dan Dahlan Iskan
Kevin Sanjaya dapat penghargaan apresiasi dari PSMTI. (Foto: Muhammad Farhan/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo mendapatkan penghargaan apresiasi dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Tak hanya Kevin, PSMTI juga memberikan penghargaan itu kepada 25 putra-putra terbaik Indonesia yang beretnis Tionghoa dalam dirgahayu pertambahan umurnya ke-25.

Ketua Panitia Penyelenggaraan HUT ke-25 PSMTI, Peng Suyoto menjelaskan pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan perannya dalam mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia Internasional. Suyoto mengatakan, penghargaan kepada 25 orang ini diberikan berdasarkan usia terkini PSMTI yakni 25 tahun.

"Tentunya nama-nama ini dipilih berdasarkan sumbangsihnya sebagai masyarakat etnis Tionghoa kepada Indonesia. Mas Kevin selaku The Minions itu, sosok milenial Indonesia yang membanggakan di kancah nasional maupun internasional," ujar Suyoto di auditorium gedung Sasono Utomo TMII, Selasa (3/10/2023).

Suyoto mengungkapkan selain Kevin, terdapat sejumlah tokoh-tokoh Tionghoa Indonesia yang diberikan penghargaan seperti Rudi Hartono, bahkan tokoh non etnis Tionghoa, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, karena jasa kepada warga etnis Tionghoa di Indonesia.

Suyoto menegaskan pemilihan tokoh-tokoh tersebut ditentukan berdasarkan Mark plus Institute serta Dewan Juri yang terdiri dari sejumlah akademisi Universitas Indonesia dan dikepalai oleh Menteri BUMN non aktif, Dahlan Iskan.

"Ini penghargaan bukan kami yang memilih, tetapi Mark plus Institute, lembaga independen yang memilih. Ketua tim jurinya itu Pak Dahlan Iskan, beliau kan memang tokoh nasional yang paham budaya Tionghoa," jelas Suyoto.

Kevin Sanjaya Sukamuljo raih penghargaan dari PSMTI

Sementara itu, Istri Kevin, Valencia Herliani Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih atas penghargaan apresiasi atas suaminya tersebut. Dia mengaku ikut senang dan bangga karena kontribusi dan peran masyarakat beretnis Tionghoa kepada Indonesia saat ini mendapatkan banyaknya apresiasi oleh bangsa.

"Saya turut senang karena bagaimanapun juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang beretnis Tionghoa. Saya berharap dengan organisasi PSMTI ini bisa terus menginspirasi masyarakat Indonesia beretnis Tionghoa agar tetap berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelas Valencia.

1 2
