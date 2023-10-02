Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kevin Sanjaya Terima Penghargaan dari PSMTI, Valencia Tanoesoedibjo dan Hary Tanoesoedibjo Ikut Bangga

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:18 WIB
Kevin Sanjaya Terima Penghargaan dari PSMTI, Valencia Tanoesoedibjo dan Hary Tanoesoedibjo Ikut Bangga
Kevin Sanjaya Sukamuljo menerima penghargaan dari PSMTI (Foto: MPI/Muhammad Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Kevin Sanjaya Sukamuljo menerima penghargaan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) pada Senin (2/10/2023). Sang istri, Valencia Tanoesoedibjo, dan mertua Hary Tanoesoedibjo turut bangga dengan apresiasi itu.

Acara itu sekaligus menandai ulang tahun ke-25 PSMTI di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023). Kevin datang didampingi istrinya, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, dan kompak mengenakan batik abu-abu keperakan.

Hary Tanoesoedibjo menghadiri ulang tahun PSMTI (Foto: MPI/Muhammad Farhan)

Valencia mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap suaminya tersebut. Ia mengaku ikut senang dan bangga karena kontribusi dan peran masyarakat beretnis Tionghoa kepada Indonesia saat ini mendapatkan banyak apresiasi.

"Saya turut senang karena bagaimana pun juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang beretnis Tionghoa. Saya berharap dengan organisasi PSMTI ini bisa terus menginspirasi masyarakat Indonesia beretnis Tionghoa agar tetap berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelas Valencia bersama Kevin, Senin (2/10/2023).

Ditemui secara terpisah, Hary Tanoesoedibjo, ikut berbangga hati atas apresiasi PSMTI kepada Kevin terutama untuk peran dalam kehidupan sosial. Ia menilai menantunya itu secara objektif mengharumkan nama Indonesia.

"Kevin itu kan mantu saya, saya ikut bangga karena Kevin itu cukup lama menjadi juara dunia ganda putra bulu tangkis. Jadi itu objektif diberikan penghargaannya," jelas Hary Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
