Main Bareng Kevin Sanjaya Masih Tertunda, Rahmat Hidayat Tak Masalah CLBK dengan Rayhan Fadillah

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat terpaksa harus menunda main bersama, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Untuk mengisi waktu, Rahmat Hidayat pun tidak masalah jika harus berpasangan kembali dengan mantan partner-nya, Muhammad Rayhan Nur Fadillah.

Rencananya, Rahmat/Rayahnakan beraksi di Indonesia International Challenge (IC) 2023 dan Indonesia Masters II Super 100 di Surabaya.

Seperti diketahui, Rahmat sejatinya hendak diuji coba dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo yang saat ini sedang menunggu pemulihan Marcus Fernaldi Gideon. Namun, hingga saat ini debut Kevin/Rahmat tak kunjung terwujud.

Kini, Rahmat justru kembali bersama partner lamanya, Rayhan untuk turun di dua ajang di Surabaya yakni Indonesia IC dan Indonesia Masters II Super 100. Kedua turnamen tersebut akan berlangsung beruntun pada 17-22 Oktober 2023 dan 24-29 Oktober 2023.

Menanggapi duet CLBK ini, Rahmat mengaku tidak masalah. Menurutnya dengan ia dan Rayhan turun bermain bisa mendongkrak ranking mereka saat ini yang sudah terlempar dari 70 besar dunia. Padahal keduanya sempat menduduki ranking tertinggi yakni 59 dunia.

"Enggak masalah sebenernya. Emang sudah ada planning-nya daripada enggak main, kan memang dari awal kan partner-nya Rayhan, jadi enggak masalah sih buat main sama Rayhan lagi, biar enggak turun-turun banget lah poinnya," ucap Rahmat kepada MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI, Cipayung, Minggu (24/9/2023).