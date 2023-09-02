Berpisah dengan Herry IP, Fajar: Dia Pelatih Terbaik

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, menyebut Herry Iman Pierngadi (IP) sebagai salah satu terbaik di Indonesia. Ia pun merasa bersyukur karena pernah ditangani oleh Herry IP.

Pada hari ini, PBSI resmi mengumumkan Herry IP menjadi kepala pelatih ganda campuran. Tugas baru ini pun sudah disanggupi oleh Herry IP untuk menangani Rehan Naufal Kusharjanto dkk.

Fajar pun harus merelakan salah satu pelatih yang dianggapnya sebagai yang terbaik. Apalagi ia pernah berada di bawah asuhan Herry IP selama enam tahun.

"Ko Herry adalah pelatih terbaik. Salah satu pelatih terbaik, kurang lebih sekitar 6 tahun saya berada di pelatnas ganda putra utama dan dilatih sama Ko Herry dan Ko Aryono," ucap Fajar saat ditemui dalam Konferensi Pers Scarlett Badminton Open Tournament 2023 di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Menurut pemain asal Majalaya, Bandung itu, kepindahan Herry IP bisa memberi tantangan baru untuk pelatih berusia 61 tahun itu. Sementara di ganda putra akan melanjutkan tradisi kepelatihan Herry IP yang saat ini ditukangi Aryono Miranat.