Heboh! Dalam 2 Jam Baim Wong Sukses Raih Omzet Hingga 600 Juta di Shopee Live Perdananya

Jakarta- Kabar heboh lagi-lagi datang dari si raja konten, Baim Wong. Alih-alih kabar kontroversial karena kerap membuat video prank, justru kali ini kabar mengejutkan atas keberhasilannya dalam memecahkan rekor baru mengejar para sahabat artisnya yang telah terlebih dahulu membuka lapaknya di Shopee Live.

Sempat tidak percaya, suami dari Paula Varhoeven ini ternyata berhasil meraup hingga 600 Juta Omzet hanya dalam 2 jam di Shopee Live perdananya. Melalui akun tokonya @Baim.wong yang live pada 31 Agustus kemarin ini, menjadi saksi pasar live streaming di Shopee Live semakin digandrungi masyarakat.

Bukan Baim namanya, kalau berita viral membanggakan ini hanya sampai di dunia live stream saja. Keberhasilan ini juga menjadi perbincangan warganet melalui postingan Instagramnya baru-baru ini. Tertangkap dengan jelas dengan mukanya yang kaget, caption Baim menyebutkan,

“GILAAA! MAKASIH BOSQUEE!!

Kalian bener-bener keren banget!