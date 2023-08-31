Cantiknya Pesona Pebulutangkis Chiharu Shida seperti Karakter Anime Jepang di Dunia Nyata

CANTIKNYA pesona pebulutangkis Chiharu shida seperti karakter anime Jepang di dunia nyata menarik untuk dibahas. Pebulutangkis ganda putri Jepang, Chiharu Shida tidak henti-hentinya menarik perhatian pecinta bulu tangkis dunia.

Chiharu Shida merupakan pebulutangkis asli Jepang yang lahir pada 29 April 1997. Saat masih di level junior, Shida Sukses meraih medali perunggu di ajang Asian Junior Championships 2014 dan World Junior Championships 2015.

Pada tahun berikutnya, Chiharu Shida kemudian meraih gelar internasional pertamanya, yakni di Vietnam International 2016. Kemudian di tahun 2018, dirinya berhasil meraih gelar BWF Super Series pertamanya di ajang Chinese Taipei Open 2018.

Shida berduet dengan pasangannya saat ini, Nami Matsuyama sejak tahun 2020. Di awal kebersamaannya, Nami/Shida langsung berhasil meraih tiga gelar BWF Super Series 1000 secara berurutan, yakni Indonesia Open 2021, All England 2022, dan Indonesia Open 2022.

Berkat hal tersebut, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida berhasil menjadi ganda putri pertama yang menjuarai tiga turnamen level Super 1000 tiga kali beruntun.

Selain karena prestasinya yang terus meningkat, Chiharu Shida juga menarik perhatian karena paras cantik yang dimilikinya.

Bahkan, banyak pecinta bulutangkis di seluruh dunia yang menilai jika Shida adalah salah satu pebulutangkis putri tercantik saat ini. Terlebih, Shida juga kerap menunjukan tingkah lucu saat berada di atas court yang membuat penggemarnya merasa gemas.