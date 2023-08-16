BWF World Championships 2023: Jonatan Christie Sudah Siapkan Strategi untuk Kalahkan Lee Zii Jia

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie akan menghadapi wakil Malaysia, Lee Zii Ji di babak pertama BWF World Championships 2023. Jonatan pun mengakui tidak akan mudah untuk mengalahkan Lee Zii Jia, tapi ia sudah cara untuk menaklukkan peringkat 13 dunia tersebut.

Strategi yang tepat memang dibutuhkan Jonatan jika ingin menang atas Lee Zii Jia. Pasalnya pria yang akrab disapa Jojo itu sadar lawannya memiliki postur yang cenderung lebih tinggi.

Selain itu, Lee Zii Jia juga punya jangkauan yang lebih luas dari Jonatan. Hal ini yang diprediksi membuat Lee Zii Jia lebih berpotensi memaksimalkan serangan nantinya.

Mengetahui hal itu semua, Jonatan berencana untuk tidak gampang memberikan kesempatan lawannya tersebut untuk menyerang. Apalag mengingat kemampuan serangan unggulan Malaysia itu juga cukup mematikan.

Dalam laga nanti, Jonatan akan berusaha untuk tidak bernafsu untuk mengejar poin. Ia lebioh memilih untuk mencoba bermain lebih tenang saat melawan Lee Zii Jia nanti.

"Mungkin lebih sabar kali ya karena Lee Zii Jia cukup tinggi dan jangkauannya panjang. Lebih bermain sabar terus juga sebisa mungkin jangan gampang kasih dia nyerang karena seerangannya juga lumayan bagus kan. Mungkin di situ sih," ungkap Jojo kepada media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (16/8/2023).