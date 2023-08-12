Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Gregoria Mariska Hadapi Lawan Tangguh di BWF World Championships 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |02:36 WIB
Reaksi Gregoria Mariska Hadapi Lawan Tangguh di BWF World Championships 2023
Gregoria Mariska Tunjung terus mempersiapkan diri jelang tampil di BWF World Championships 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bereaksi atas hasil drawing BWF World Championships 2023. Bakal dihadapkan dengan lawan tangguh, Gregoria mengaku ingin fokus pada tiap laga yang akan dilakoninya.

Diketahui, Gregoria mendapat bye di babak pertama BWF World Championships 2023. Sebagai pebulu tangkis unggulan, Gregoria kini tengah menanti lawannya di babak kedua BWF World Championships 2023.

Gregoria Mariska Tunjung

Pebulu tangkis unggulan ke-8 itu akan berhadapan dengan pemenang antara Yeo Jia Min (Singapura) vs Qi Xuefei (Prancis) di babak kedua. Mendapati hal ini, Gregoria ogah memandang remeh calon lawannya karena keduanya dinilai sama bagusnya.

"Saya ingin fokus satu-satu, tetapi pastinya saya punya target yang lebih bagus. Dua tunggal putri calon lawan di babak kedua sama-sama bagus," ungkap Gregoria dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (12/8/2023).

"Terutama Yeo Jia Min yang sedang naik performanya akhir-akhir ini. Dari awal, saya tidak boleh menganggap remeh dan fokus," lanjutnya.

