5 Pebulu Tangkis Kenamaan yang Idolai Kevin Sanjaya Sukamuljo, Nomor 1 Ratu Bulu Tangkis Thailand

SEBANYAK lima pebulu tangkis kenamaan yang idolai Kevin Sanjaya Sukamuljo akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah ratu bulu tangkis Thailand.

Kevin Sanjaya merupakan salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Pada masa jayanya, Kevin bersama pasangannya Marcus Gideon menjadi ganda putra nomor satu dunia selama lima tahun di ranking BWF.

Kehebatannya tak hanya memukau para pebulu tangkis Indonesia, melainkan juga internasional. Setidaknya, ada lima pebulu tangkis dunia yang mengidolakan Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Berikut 5 Pebulu Tangkis Kenamaan yang Idolai Kevin Sanjaya Sukamuljo

5. Anders Antonsen





Anders Antonsen merupakan salah satu tunggal putra terbaik Denmark pada saat ini. Meski bermain di nomor yang sangat berbeda, Antonsen tak segan mengakui kekagumannya terhadap Kevin.

“Saya akan mengatakan Kevin Sanjaya. Saya kira dia, tanpa diragukan lagi, merupakan pebulu tangkis terbaik dunia,” tutur Antonsen, dilansir YouTube Badminton Planet.

4. Sapsiree Taerattanachai





Sapsire Taerattanachai merupakan seorang pebulu tangkis ganda campuran asal Thailand. Perempuan yang akrab disapa Popor ini mengaku mengidolakan Kevin Sanjaya karena kelincahannya.

“Soal pemain terlincah, saya memilih Kevin Sanjaya, karena pergerakannya sangat cepat,” kata Sapsiree dalam sebuah wawancara bersama BWF.