Rahmat Hidayat Ungkap Kesulitannya Berpasangan dengan Kevin Sanjaya

RAHMAT Hidayat ungkap kesulitannya berpasangan dengan Kevin Sanjaya. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia tersebut mengaku masih belum bisa menyatu bersama sang senior, Kevin Sanjaya.

Pada akhir Juni 2023 lalu, Rahmat Hidayat dikonfirmasi sebagai pasangan baru Kevin Sanjaya sebagaimana pengumuman PBSI. Dia diplot sebagai pengganti sementara Marcus Gideon, yang menepi untuk waktu panjang akibat cedera dan harus naik ke meja operasi.

Sejak awal dipasangkan, Rahmat mengaku sudah memiliki chemistry yang kuat dengan Kevin di luar lapangan karena mereka cukup dekat. Namun, bagaimana dengan chemistry mereka di atas lapangan?

Pebulu tangkis berusia 20 tahun mengungkap bahwa dirinya masih harus menyesuaikan diri dengan permainan Kevin Sanjaya, yang notabenenya adalah mantan pemain ranking satu dunia di nomor ganda putra. Menurutnya, salah satu yang butuh penyesuaian adalah dari segi rotasi.

“Yang disesuaikan sih cara mainnya ya. Di lapangan yang mungkin belum dapat. Jadi kayak perputarannya atau rollingnya di lapangan kadang-kadang masih takut-takut,” kata Rahmat kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (9/8/2023).