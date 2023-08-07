Advertisement
SPORT LAIN

Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Ungkap Penyebab Kekalahan Kontra Vietnam di SEA V League 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |03:05 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Vietnam di partai kedua seri pertama SEA V League 2023 (Foto: SEA V League)
A
A
A

PELATIH Timnas Voli Putri Indonesia, Eko Waluyo, ungkap penyebab kekalahan kontra Vietnam di SEA V League 2023. Eko Waluyo mengakui adanya penurunan performa dari timnya.

Indonesia terpaksa bertekuk lutut di hadapan Vietnam pada laga kedua seri pertama SEA V League 2023. Laga yang dimainkan di Vinh Phuc Gymnasium, Vietnam, Sabtu (5/8/2023) lalu tersebut berakhir dengan kekalahan 1-3 (20-25, 17-25, 25-23, dan 18-25).

Timnas Voli Putri Indonesia

Ini menyambung kekalahan 0-3 (24-26, 24-26, dan 20-25) dari Thailand pada laga pertama. Sehingga, kemenangan 3-0 (25-20, 25-17, dan 25-21) atas Filipina pada hari terakhir, Minggu (6/8/2023), hanya membuat Timnas Voli Putri Indonesia finis ketiga di SEA V League 2023 seri pertama.

Meski merebut satu set di laga kontra Vietnam, Eko mengakui bahwa timnya mengalami penurunan performa. Dia melihat bahwa timnya seharusnya bisa bermain lebih baik lagi pada laga kontra Vietnam.

"Ada penurunan (performa) di tim lapis 1 karena mereka fokus pada bertahan sementara serangan kita agak hilang," ungkap Eko saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/8/2023).

"Jadi, agak susah menghasilkan poin di set 1 dan 2," lanjutnya.

Halaman:
1 2
