Menang Susah Payah di 32 Besar Australia Open 2023, Anthony Ginting Akui Ng Ka Long Angus Sulit Ditaklukkan

MENANG susah payah di 32 besar Australia Open 2023, Anthony Ginting akui Ng Ka Long Agus sulit ditaklukkan. Pertandingan tersebut berlangsung dengan ketat dalam tiga gim.

Ginting sempat dibalas pada gim kedua setelah merebut gim pertama. Namun, pebulu tangkis kelahiran Cimahi tersebut sukses memaksimalkan keunggulan di gim ketiga.

Anthony Ginting pun melenggang ke 16 besar turnamen level super 500 tersebut. Ginting pada akhirnya mengklaim kemenangan dalam tiga set dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-12.

Meski begitu, Ginting bersyukur bisa menang dalam keadaan bugar tanpa cedera. Dia juga puas telah berhasil membawa lawannya masuk perangkap strateginya di lapangan.

"Bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan tanpa cedera. Tadi itu pertandingan yang tidak mudah dan berlangsung ketat. Di gim pertama saya bisa memegang tempo permainan. Untung saya sudah unggul, meski dikejar saya tetap bisa menang," ujar Ginting dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).

Ginting mengakui bahwa dirinya lengah ketika unggul seusai set pertama. Dia juga menyebut bahwa Ng Ka Long Angus berupaya untuk mencari permainan terbaiknya.