Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menang Susah Payah di 32 Besar Australia Open 2023, Anthony Ginting Akui Ng Ka Long Angus Sulit Ditaklukkan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |03:01 WIB
Menang Susah Payah di 32 Besar Australia Open 2023, Anthony Ginting Akui Ng Ka Long Angus Sulit Ditaklukkan
Anthony Ginting akui Ng Ka Long Angus tak mudah dikalahkan (Foto: PBSI)
A
A
A

MENANG susah payah di 32 besar Australia Open 2023, Anthony Ginting akui Ng Ka Long Agus sulit ditaklukkan. Pertandingan tersebut berlangsung dengan ketat dalam tiga gim.

Ginting sempat dibalas pada gim kedua setelah merebut gim pertama. Namun, pebulu tangkis kelahiran Cimahi tersebut sukses memaksimalkan keunggulan di gim ketiga.

Anthony Ginting

Anthony Ginting pun melenggang ke 16 besar turnamen level super 500 tersebut. Ginting pada akhirnya mengklaim kemenangan dalam tiga set dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-12.

Meski begitu, Ginting bersyukur bisa menang dalam keadaan bugar tanpa cedera. Dia juga puas telah berhasil membawa lawannya masuk perangkap strateginya di lapangan.

"Bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan tanpa cedera. Tadi itu pertandingan yang tidak mudah dan berlangsung ketat. Di gim pertama saya bisa memegang tempo permainan. Untung saya sudah unggul, meski dikejar saya tetap bisa menang," ujar Ginting dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).

Ginting mengakui bahwa dirinya lengah ketika unggul seusai set pertama. Dia juga menyebut bahwa Ng Ka Long Angus berupaya untuk mencari permainan terbaiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement