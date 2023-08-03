Adnan Maulana/Nita Violina Akui Sudah Pegang Kunci Kalahkan Pasangan Malaysia di Australia Open 2023

ADNAN Maulana/Nita Violina akui sudah pegang kunci kalahkan pasangan Malaysia di Australia Open 2023. Ganda campuran Indonesia itu sebelumnya telah memiliki pengalaman bertemu dengan Chan Peng Son/Cheah Yee See.

Adnan/Nita mengandaskan Chan/Cheah dengan skor 21-16 dan 21-10 di babak pertama Australia Open 2023. Pertarungan keduanya digelar di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Rabu (2/8/2023) pagi WIB.

Ini merupakan pertemuan ketiga antara kedua pasangan tersebut. Adnan/Nita nyatanya sudah memiliki bayangan soal cara meredam Chan/Cheah sebelumnya.

Nita menyebut bahwa dirinya dan Adnan belajar dari pertemuan terakhir kontra pasangan Malaysia itu. Dalam pertemuan sebelumnya, pasangan Indonesia takluk 19-21 dan 20-22 di Malaysia Masters 2023.

“Kami sebelumnya pernah ketemu mereka. Jadi bisa mengantisipasi pola permainan lawan. Kami berusaha lebih banyak menurunkan bola, sebab kalau diangkat malah sering out,” ujar Nita dalam rilis PBSI, Rabu (2/8/2023).