HOME SPORTS NETTING

Jajal Venue Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bahas Lapangan dan Cuaca di Sydney

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |03:02 WIB
Jajal Venue Australia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bahas Lapangan dan Cuaca di Sydney
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto telah tiba di Sydney untuk menghadapi Australia Open 2023 pada 1-6 Agustus 2023. Mereka bahkan sudah menjalani latihan perdana di venue Australia Open 2023 tersebut pada Senin 31 Juli 2023.

Fajar/Rian mengungkapkan betapa pentingnya latihan perdana tersebut. Sebab mereka jadi mengetahui kondisi lapangan tempat mereka bermain nanti serta untuk mengembalikan kebugaran fisik usai tampil di Japan Open 2023 pekan lalu.

"Manfaat yang bisa didapat dari latihan ini, yang utama adalah untuk adaptasi saja dengan arena pertandingan. Selebihnya, juga untuk mengembalikan kondisi agar bisa kembali bugar," kata Fajar dikutip dari rilis PBSI, Selasa (1/8/2023).

Pada Senin kemarin dua kloter tim bulu tangkis Indonesia mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith, Sydney, Australia. Rombongan dari Jakarta mendarat sekira pukul 06.00 pagi. Selang tiga jam berikutnya, tim dari Jepang yang datang.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Dari bandara, rombongan perlu waktu sekira 45 menit dengan bus untuk sampai di tempat menginap, yakni di Hotel Park Royal, Parramatta, Sydney. Mereka tidak sempat istirahat dan langsung berlatih sesuai jadwal yang disediakan panitia.

Setelah itu, semua penggawa tim bulutangkis Indonesia berlatih di arena Quay Center, Sydney. Selama tiga jam dari pukul 13.30 waktu setempat, para pemain bisa berlatih dan beradaptasi, baik di main hall yang akan menjadi tempat pertandingan, maupun di warming up hall.

Halaman:
1 2
