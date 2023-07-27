Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Bagas Maulana/Shohibul Fikri Sempat Pasrah Lawan Wakil Malaysia di 32 Besar Japan Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |03:31 WIB
Cerita Bagas Maulana/Shohibul Fikri Sempat Pasrah Lawan Wakil Malaysia di 32 Besar Japan Open 2023
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, bercerita bahwa mereka sempat pasrah kala melawan pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, di babak 32 besar Japan Open 2023. Pasalnya, laga berjalan begitu sulit.

Bagas/Fikri harus melewati laga tersebut dengan susah payah dan kerja keras ekstra. Mereka bahkan nyaris kalah karena sang lawan sempat mendapatkan match point pada gim ketiga dan hanya membutuhkan satu poin untuk menuntaskan laga.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

"Tadi, saat lawan match point, sebenarnya kami sudah pasrah, apalagi pengembalian saya sudah terus-terusan tanggung. Akan tetapi, mungkin rezekinya, lawan tidak berhasil membalikkan," ungkap Fikri seusai laga, dikutip Kamis (27/7/2023).

"Setelah itu, kepercayaan diri kami muncul lagi sementara sepertinya mereka kepikiran juga," tambahnya.

Fikri mengatakan bahwa pada gim penentuan itu, dirinya dan Bagas hanya mencoba untuk meraih poin satu demi satu tanpa banyak pikiran. Pasalnya, mereka terus tertinggal sepanjang gim ketiga dengan jarak yang cukup jauh.

